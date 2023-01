Cocaïne : plus de 100 tonnes saisies en 2022 à Anvers, nouveau record

Cocaïne : près de 110 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2022 au port d'Anvers. C'est un nouveau record : en 2021, la douane en avait saisi 89,5 tonnes

Le port d'Anvers confirme sa place de première plateforme du trafic devant le rival néerlandais de Rotterdam, dont le bilan 2022 des saisies a diminué. Il est passé de près de 70 tonnes de cocaïne saisies à 52,5 tonnes.

Anvers, le port de tous les records

Depuis une dizaine d'années, les saisies volent de record en record à Anvers, deuxième port marchand d'Europe. En 2021, le volume avait même fait un bond de 36% grâce à la quantité d'informations collectées auprès des trafiquants avec l'infiltration du réseau de téléphones cryptés Sky ECC.

Et alors que le premier semestre 2022 laissait envisager un ralentissement, la courbe est ensuite repartie en flèche. À la mi-octobre, les douanes avaient enregistré une des plus importantes saisies des dernières années à Anvers: plus de six tonnes en une seule prise dans deux "conteneurs-citernes" livrés en provenance du Suriname.

"Un tsunami" pour le pays, un grand port "inondé" par la drogue: les autorités belges ne lésinent pas sur les superlatifs pour décrire ce fléau qu'elles peinent à combattre.

A l'automne, le procureur d'Anvers s'est même inquiété des capacités insuffisantes d'incinération de la cocaïne saisie, redoutant de possibles attaques dans les entrepôts où la drogue est stockée.

Belgique et Pays-bas, portes d'entrée de la cocaïne en Europe

La Belgique et les Pays-Bas, où la criminalité et la corruption liées au trafic inquiètent de plus en plus, sont les principales portes d'entrée en Europe pour la cocaïne expédiée d'Amérique latine, souvent dissimulée dans des cargaisons de fruits. Les trois principaux pays de départ sont la République Dominicaine, le Panama et la Colombie.

Selon l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, 213 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2020 dans l'UE et trois des 27 pays membres --Belgique (70 tonnes), Pays-Bas (49), Espagne (37)-- représentaient à eux seuls "près de 75%" du volume total.