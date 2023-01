Insurrection au Brésil : 1 500 personnes arrêtées

L'insurrection des partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro à Brasilia dimanche 8 janvier a secoué le Brésil et suscité des réactions à l'international. Des images au parfum de déjà vu qui rappellent celles des émeutes au Capitole américain, il y a deux ans.

Les scènes de chaos qui se sont déroulées dans la capitale du Brésil, Brasilia, ont laissé place à une importante opération de nettoyage, à l'intérieur de la Chambre du Congrès, mais aussi à l'intérieur du bâtiment de la Cour suprême et du palais présidentiel, ainsi que dans les rues tout autour.

Des centaines de personnes travaillent pour nettoyer mais aussi restaurer certaines des infrastructures qui ont été gravement endommagées lors des attaques de dimanche.

Le président en exercice depuis le 1er janvier 2023, Luis Ignacio Lula da Silva est de retour à Brasilia, d'où il tente de faire passer le message que l'ordre est lentement mais sûrement rétabli dans le pays.

Le ministre brésilien de la Justice a donné des détails sur les multiples enquêtes en cours, affirmant que des liens ont été trouvés entre les bus qui ont transporté des milliers de personnes ici dimanche et d'importants hommes d'affaires au Brésil.

Il faudra un certain temps avant de connaître les personnes impliquées et responsables de ce qui vient de se passer ici dans la capitale. Cependant, environ 1 500 personnes ont été arrêtées, beaucoup sont encore en garde à vue et il faudra du temps pour que le nettoyage soit fait et pour que la colère et le choc disparaissent.