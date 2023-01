République tchèque : les résultats du premier tour de la présidentielle attendus dans la soirée

Fin du premier tour de l’élection présidentielle en République tchèque. Ouverts depuis vendredi matin, les bureaux de vote ont fermé ce samedi après-midi. Les résultats sont attendus dans la soirée.

Parmi les huit candidats, trois sont pressentis pour remplacer l’actuel président Miloš Zeman : l'ex-Premier ministre populiste Andrej Babiš, le général à la retraite Petr Pavel et la professeure d'université Danuse Nerudova.

Si aucun d’entre eux n'obtient plus de 50% des suffrages, un second tour opposera les deux candidats arrivés en tête dans deux semaines.

Le vainqueur devra faire face à une inflation record et à des déficits exorbitants des finances publiques en raison de la guerre en Ukraine, alors que la République tchèque vient d'achever sa présidence tournante du Conseil de l'Union européenne.

Le rôle du président tchèque est essentiellement cérémoniel mais le chef de l'État nomme le gouvernement, choisit le gouverneur de la banque centrale ainsi que les juges de la Cour constitutionnelle et est le commandant en chef des forces armées.

Le président sortant, M. Zeman, un politicien controversé et buveur invétéré qui a un jour avoué absorber quotidiennement six verres de vin et trois d'alcool fort, a exercé une plus grande influence sur la vie politique tchèque que ses prédécesseurs.