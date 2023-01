En immersion avec des soldats ukrainiens sur la ligne de front

Sur la ligne de front, à Velyka Novossilka, dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, des soldats ukrainiens racontent leur quotidien.

"Le plus effrayant, c'est quand on voit un char s’approcher, raconte l’un d’entre eux. Quand le char tire, tout va très vite. L’obus part, vous l`entendez et vous avez une ou deux secondes pour vous cacher."

Pour le commandant Sedoy, qui a servi de guide à l'équipe de France Télévisions qui a pu les accompagner, il faut tenir bon et montrer l’exemple.

"Bien sûr, tout le monde a peur, tout le temps, moi aussi j'ai peur, dit-il. Mais si mes hommes le voient, je vais leur transmettre cette peur, donc officiellement je n'ai pas peur."

A quelques centaines de mètres de l’armée russe, les soldats ukrainiens utilisent le labyrinthe des tranchées pour tenir leur position.