Le double combat des soldates ukrainiennes

Sur les près de 400 000 soldats de l'armée ukrainienne, 20% d'entre-eux sont des femmes. Si la majorité d'entre-elles est affectée à l'arrière, certaines combattent sur le front. Avant d'y parvenir, il leur faut d'abord affronter le scepticisme des hommes.

"Chaque femme dans l'armée doit montrer qu'elle est digne d'être dans la même position de combat et de combattre sur un pied d'égalité avec un homme", explique Oleksandra, boulangère avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, aujourd'hui tireuse d'élite.

Elle montre ses compétences sur un stand de 100 mètres quelque part dans le centre de l'Ukraine. En première ligne, ses cibles peuvent se trouver à plus d’un kilomètre. Son travail demande des compétences et un certain état d'esprit.

Elle dit que beaucoup remettent encore en question ses capacités parce qu'elle est une femme. Les femmes servent depuis longtemps dans les forces armées ukrainiennes. Mais peu participent aux combats.

Sa théorie est que les stéréotypes de genre peuvent devenir auto-réalisateurs. En tant que tireur d'élite, vous devez être invisible, dit-elle. Et les femmes en général peuvent être moins motivées émotionnellement que les hommes, suggère-t-elle. Ce n’est pas un avis partagé par de nombreux militaires.

Olena est une soldate. Avant la guerre, elle était formatrice en communication à Kiev. Quelques mois après le début de l’invasion à grande échelle, elle s’est engagée à rejoindre l’armée. Elle a dit qu’elle avait le sentiment d’avoir ignoré la guerre pendant trop longtemps. Maintenant, Olena nettoie les tranchées avec l'infanterie. Elle a dû faire pression pour obtenir un emploi de première ligne.

_"(Le recruteur) m'_a demandé : 'Voulez-vous vraiment une position de combat ?' C'est difficile. Et tous les commandants n'acceptent pas les filles dans postes de combat... Je dis : je m'en fiche de ce qui se passe avec les commandants ! Je me fiche de savoir à quel point c'est difficile. Je sais avec certitude que je peux!", explique-t-elle.

Olena dit qu'elle est aujourd'hui acceptée par ses pairs. Elle a été décorée pour son courage par le président Zelensky.