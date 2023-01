Onze morts en Ukraine dans une série d'attaques russes

Au moins onze personnes sont mortes ce jeudi dans les bombardements russes de l'Ukraine ; onze personnes ont été blessés.

Moscou a visé l'ensemble du territoire mais les régions de Kharkiv, au Nord-Est, et de Zaporidja, au Sud-Est, ont été particulièrement touchées par les missiles. Les régions d'Odessa et de Kyiv ont aussi été visées.

Monschun, à 50 kilomètres de la capitale, a subi les bombardements russes. De nombreuses infrastructures et habitations ont été détruites. Un homme raconte comment il a perdu son épouse : "_Je l'ai saisie puis je l'ai traînée et là il y a eu une grosse explosion et nous sommes tombée par terre. Je lui ai dit : 'lève-toi !' mais elle ne s'est pas levée. _J'ai repris : 'Natacha, Natacha...' mais elle ne s'est pas relevée".

La ville de Kyiv a aussi été visée et des milliers d'habitants ont dû se réfugier dans les couloirs du métro, comme au début de la guerre, il y a presque un an.

D'après l'armée de l'air ukrainienne, sur les 55 missiles tirés par la Russie, 47 ont été abattus, dont une vingtaine autour de Kyiv.

Cette attaque massive de la Russie intervient après l'annonce de l'envoi de chars occidentaux en Ukraine, mercredi. Les Etats-Unis ont promis la livraison de trente et un chars Abrams et Berlin assure qu'elle fournira de son côté quatorze Leopard 2. Ce jeudi, le Canada s'ajoute à la liste des pays donateurs en annonçant l'octroi de quatre Leopard 2 à Kyiv.

Autre décision symbolique intervenue mercredi : le centre historique de la ville d’Odessa, sur les bords de la Mer Noire, a été ajouté par l'Unesco sur sa liste du patrimoine mondial en péril.