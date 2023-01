La solidarité des habitants de Bakhmout, ville ukrainienne déchirée par la guerre

Il s'agit de l'épicentre de la guerre. La ville de Bakhmout dans l'Est de l'Ukraine fait l'objet de combats acharnés depuis plusieurs semaines. Des centaines voire des milliers d'hommes, Russes et Ukrainiens y sont tombés, et la ville est en grande partie détruite.

L'approvisionnement en eau et en électricité est impacté par la guerre, et les quelques habitants restants cherchent un peu d'humanité dans le chaos.

"Aujourd'hui, j'ai été inspirée, alors j'ai décidé de faire un ragoût avec du bœuf en conserve et des légumes et une soupe de poireaux" explique Tetyana, résidente de Bakhmout, restée sur place pour aider les plus fragiles.

Son local est à la fois une pharmacie, un lieu de distribution de nourriture et un abri dans cette ville déchirée par la guerre.

Récemment, la Russie a cherché à isoler Bakhmout, pour couper la ville du reste de l'Ukraine. Le risque d'encerclement serait réel, alors que l'artillerie ukrainienne pourrait manquer d'obus, face à la supériorité numérique des Russes.