Les représailles de Benjamin Netanyahou : "arrestations", "détruire les maisons des terroristes"

Des Israéliens allument des bougies devant la synagogue de Neve Yaacov, en hommage aux sept victimes de l'attentat de vendredi soir.

Deux autres civils ont été gravement blessés samedi matin par un Palestinien de 13 ans à Silwan, là encore à Jérusalem-Est.

Le Premier ministre israélien promet une réponse forte.

Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien : "Notre réponse sera forte, rapide et précise. Nous ferons mal à quiconque essaiera de nous faire du mal et à tous ceux qui l'aideront. Beaucoup de ceux qui ont soutenu ou aidé les terroristes ont déjà été arrêtés. Nous déployons et nous renforçons nos forces, nous augmentons les forces. Nous appliquons une procédure accélérée pour sceller et détruire les maisons des terroristes, pour faire payer ceux qui ont soutenu le terrorisme. Le processus a déjà commencé hier, c'est en cours."

Le cabinet de sécurité israélien a également décidé la révocation des droits à la Sécurité sociale des "familles de terroristes qui soutiennent le terrorisme."