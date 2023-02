Nous sommes à Tcheliabinsk, dans le centre de la Russie. Sur ce marché, on vend des produits périmés, nettement moins chers, et donc beaucoup plus abordables pour ces clients, surtout des retraités.

"Je touche une pension de 12 500 roubles, explique Lioudmila. Entre le loyer et les factures à payer, c'est devenu intenable !"

Les sanctions internationales qui affectent l'économie russe ont amplifié l'inflation. Certains produits ont vu leur prix multiplié par deux.

Inaccessibles pour les ménages modestes.

D'où l'affluence dans ces marchés de produits périmés.

Les médecins précisent que la date de péremption peut être dépassée de quelques jours sans que cela pose problème, sauf pour certains produits comme la viande, pour lesquels le consommateur peut s’exposer à un risque d’intoxication alimentaire.