Malgré les bombardements incessants des troupes russes près de la ville d'Avdiïvka, les sauveteurs continuent d'évacuer les civils blessés.

Ce week-end, les forces russes ont encore pilonné plusieurs villes dans l'est du pays, poursuivant ainsi leur offensive pour s'emparer de nouveaux territoires.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense a affirmé que les forces russes auraient éliminé plus de 250 soldats ukrainiens dans la région de Donetsk.

Le groupe Wagner revendique la prise d'une localité près de Bakhmout

Le groupe paramilitaire russe Wagner a également indiqué dimanche avoir pris la localité ukrainienne de Krasna Hora, à quelques kilomètres au nord de Bakhmout.

Les combats font rage dans l’est de l’Ukraine. Les troupes russes tentent depuis quelques semaines d'encercler la ville de Bakhmout. L’armée russe a réussi à couper plusieurs routes importantes pour le ravitaillement des troupes ukrainiennes.

Depuis plus de six mois, le groupe Wagner et l'armée russe tentent de capturer Bakhmout. Si Moscou parvenait à prendre le contrôle de Bakhmout, cela ouvrirait la voie à une poussée russe vers des villes plus importantes de l'est de l'Ukraine, comme Kramatorsk et Sloviansk.