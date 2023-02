Les vols Lufthansa détournés de Francfort

La journée de mercredi a mal commencé pour la Lufthansa : le service de la compagnie aérienne allemande est extrêmement perturbé à l’aéroport de Francfort, à cause d’une panne informatique. Ce problème technique est lourd puisque Francfort est le premier aéroport d’Allemagne et l'un des principaux en Europe (il était au quatrième rang en 2019 pour la fréquentation, derrière Londres, Paris et Amsterdam).

Selon un communiqué officiel, ce sont des travaux dans la région qui perturbent le système.

La Lufthansa communique sur les perturbations à Francfort.

Tous les avions de la compagnie à destination de Francfort sont envoyés ailleurs dans le pays, notamment à Munich, Nuremberg et Düsseldorf.

Les passagers qui doivent prendre des vols intérieurs sont invités à prendre le train.

Le groupe assure que son activité reviendra à la normale dans la journée.