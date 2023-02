Quels sont les tremblements de terre les plus meurtriers du siècle ?

41 000 morts. C'est le bilan au 16 février du tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a touché la Turquie et la Syrie le 6 février dernier. 41 000 personnes, cela représente l'équivalent de la population d'une ville comme Gap en France.

Ce bilan catastrophique place ce tremblement de terre au 50e rang de tous les tremblements de terre les plus meurtriers parmi ceux, depuis -500, recensés par l'agence américaine qui surveillent les événements géophysiques dans le monde (NCEI - Nation centers for environmental information).

Depuis le début du siècle, ce tremblement de terre est le cinquième le plus meurtrier :

Haïti, 12 janvier 2010 : 316 000 morts Sumatra, 26 décembre 2004 : 227 899 morts Province du Sichuan en Chine, 15 mai 2008 : 87 652 morts Pakistan, 8 octobre 2005 : 76 213 morts Turquie / Syrie, 6 février 2023 : 41 000 morts

Selon les organismes spécialisés, une quinzaine de séismes d'une magnitude supérieure à 7,0 se produisent en moyenne par an dans le monde. Le tremblement de terre du 6 février fait donc partie des secousses les plus graves.

Selon Joanna Faure Walker, directrice de l'University College London Institute for Risk and Disaster Reduction ce séisme a libéré 250 fois plus d'énergie que celui de magnitude 6,2 qui avait frappé le centre de l'Italie et tué près de 300 personnes en 2016.

Pourtant, selon les sismologues, la ligne de faille de l'Anatolie orientale sur lequel s'est produit le séisme du 6 février, a montré très peu d'activité sismique au cours du 20e siècle. "Si nous regardons uniquement les (grands) tremblements de terre enregistrés par les sismomètres, cela semblerait presque vide", estime Roger Musson, chercheur au British Geological Survey. Selon le U.S. Geological Survey, seuls trois tremblements de terre supérieurs à 6 sur l'échelle de Richter ont été enregistrés dans la région depuis 1970.

Le dernier drame dans la région remonte à un séisme de magnitude de 7,0 survenu en 1822. Il avait causé la mort d'environ 20 000 personnes selon le NCEI.

Les tremblements de terre les plus meurtriers du XXe et XXIe siècle

Les dix tremblements de terre les plus meurtriers de l'histoire contemporaines dépassent tous les 60 000 victimes. La moitié d'entre eux ont même coûté la vie a plus de 100 000 personnes.

Le tremblement de terre qui avait ravagé Haïti en janvier 2010 reste le plus meurtrier à ce jour au cours du XXe et XXIe siècle. Dans le cours de l'Histoire documentée, il serait dépassé uniquement par un tremblement de terre survenu en Chine en 1556 et qui aurait fait 830 000 morts.

Seuls sept séismes recensés par le NCEI ont atteint une magnitude de 9 ou plus. Le plus fort tremblement de terre a eu lieu le 22 mai 1960 au Pérou. Il avait causé la mort de 2 226 personnes.

La magnitude d'un séisme ne suffit pas à expliquer le nombre de victimes qu'il peut causer. Sa profondeur, le type de mouvement ainsi que la survenue de glissements de terrain ou de tsunamis à la suite peuvent aggraver la situation. Le type de constructions ou la situation météorologique au moment du séisme peuvent aussi entrer en ligne de compte.