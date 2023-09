Au moins quatre morts français dans le lourd bilan du séisme au Maroc

Par euronews

Au Maroc le bilan risque de s'alourdir, tout au long des recherches dans des communes pulvérisées par le séisme le plus meurtrier depuis 63 ans.

Une réplique a secoué le Maroc ce dimanche alors que les survivants pleurent les victimes. Elles sont plus de 2100, dont 4 Français, cet le bilan va s'alourdir au fur et à mesure des recherches. Après le séisme de vendredi soir, de magnitude 7, des villages ont été rayés de la carte, et les habitants sont démunis, attendant une aide qui ne vient pas. Les maisons qui ne se sont pas écroulées sont la plupart du temps fissurées et inhabitables.

Plus de 2400 personnes ont été blessées. 1 404 d'entre elles sont toujours dans un état critique, et d'autres continuent d'affluer vers les hôpitaux plusieurs heures après le séisme. A Marrakech des milliers de personnes, résidents ou touristes, donnent leur sang.

Ce séisme est le plus meurtrier au Maroc depuis celui qui avait détruit Agadir, en 1960. Près de 15.000 personnes, soit un tiers de la population de la ville, avaient péri.

ale étaient prêtes à intervenir, mais certaines ont exprimé leur frustration en attendant que le gouvernement demande officiellement de l'aide.

