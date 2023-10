En Afghanistan, les recherches des survivants se font avec des moyens dérisoires

Par euronews

Le tremblement de terre a coûté la vie à plus de 2000 personnes, et le bilan va s'alourdir.

C'est avec des moyens dérisoires que les Afghans tentent de retrouver des survivants après le séisme de samedi qui a frappé l'ouest de l'Afghanistan. Dans ce pays déjà en proie à une grave crise humanitaire depuis le retour au pouvoir des talibans, cette catastrophe prend des proportions tragiques. Plus de 2000 morts, et selon les autorités le bilan devrait s'alourdir, au fur et à mesure des recherches. Ce séisme est décrit comme "sans précédent", par les talibans au pouvoir.

Plus de 1.300 habitations ont été détruites par le séisme de magnitude 6,3, qui a été suivi par huit fortes répliques dans la région de Hérat.

De l'aide commençait à arriver dans la zone du séisme, incluant de l'eau, de la nourriture, des tentes et des cercueils.

La plupart des maisons rurales du pays sont constituées de briques de terre séchées au soleil et de poteaux de support en bois. Plusieurs générations vivent généralement sous le même toit. Des catastrophes comme le séisme de samedi peuvent alors dévaster les communautés locales.