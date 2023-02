Discours de Vladimir Poutine : le faux et le vrai

Le président russe Vladimir Poutine a prononcé mardi son discours annuel très attendu sur l'état de la nation, juste avant le 1er anniversaire de l'invasion de l'Ukraine.

Dans son discours de deux heures, Vladimir Poutine a de nouveau critiqué l'Occident et a également fait une série de déclarations.

Mais qu'en est-il des faits ? Nous avons décrypté les propos du président.

Tout d'abord, l'une des plus grandes affirmations du discours de Vladimir Poutine a été de dire que l'économie russe avait résisté aux sanctions occidentales. Il a affirmé que le PIB de la Russie n'avait diminué que de 2,1 %, alors que le Fonds monétaire international (FMI) prévoyait une baisse de 12 %.

Effectivement, le pourcentage annoncé par V. Poutine est proche des 2,2 % estimés par le FMI, comme le montre un graphique du FMI.

Cependant, la Russie reste le pays le moins performant comparativement. De plus, les chiffres sont loin de correspondre aux prévisions des experts.

Certains analystes s'interrogent aussi sur la fiabilité des statistiques russes.

Nikolai Petrov, expert de la Russie à Chatham House : "Il est vrai que les experts s'attendaient à des résultats bien pires depuis le début de la guerre. Il est également vrai que le gouvernement triche, et ce n'est pas un hasard si le dernier chiffre, qui fait état d'une baisse très modeste du PIB russe, est arrivé hier (ce lundi, ndlr), alors qu'il était censé arriver beaucoup plus tôt et qu'il était destiné à présenter cette vision très positive de ce qui se passe dans l'économie russe."

Une autre affirmation que nous avons vérifiée est que l'Occident aurait dépensé plus de 150 milliards de dollars pour aider l'Ukraine alors que les pays du G7 n'auraient donné que 60 milliards de dollars aux nations les plus pauvres du monde entre 2020 et 2021.

En examinant le suivi de l'aide à l'Ukraine, nous avons constaté qu'il est vrai que l'Occident s'est engagé à verser environ 143,6 milliards de dollars en janvier 2023.

Mais? si l'on regarde les statistiques de l'OCDE sur l'aide aux pays en développement, les déclarations du président sont loin d'être vraies.

En 2021, la contribution du G7 s'est élevée à environ 128 milliards de dollars d'aide, soit plus du double de ce que prétend V. Poutine.

Enfin, le président russe a critiqué une brigade des forces armées ukrainiennes appelée "Edelweiss", affirmant que ce nom était utilisé par les nazis pendant l'Holocauste.

Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, la Garde nationale russe avait également sa propre unité Edelweiss, jusqu'à ce qu'elle change de nom en 2016.

Une autre unité Edelweiss a été créée au sein des forces spéciales de la République de l'Altaï, en Sibérie méridionale, qui a existé au moins jusqu'en 2018, comme on peut le voir sur le site officiel.

