Cette année de guerre contre la Russie a fortement ébranlé les esprits de millions d'Ukrainiens.

Leur vie, leurs soucis, leurs espoirs sont très différents aujourd'hui. Tout, absolument tout, tourne autour de la guerre.

"Ce fut l'année la plus difficile de ma vie et de la vie de tous les Ukrainiens. Je suis sûre que la victoire est devant nous, mais nous ne savons pas combien de temps nous devrons attendre et combien de victimes il y aura encore avant que ce genre de chose n'arrive. C'est la seule chose qui inquiète tous les Ukrainiens maintenant" explique Diana Shestakova, directrice d'une maison d'édition à Kyiv.

"D'un côté, il nous faut plus d'armes pour que la guerre se termine au plus vite. Mais plus il y a d'armes, plus il y aura d'hostilités, c'est un cercle vicieux. C'est à double tranchant. D'un côté, c'est bien, mais de l'autre, il y a des problèmes et des conséquences" indique Boris, courtier en bourse.

"Oui, les temps sont très durs, ce n'est pas comparable à une vie paisible. Mais il y a la vie, dès que le printemps arrive, la victoire viendra de la même manière. Parce que le bien gagne toujours" souligne Alla Valentinovna , retraitée.

Un an s'est écoulé depuis la guerre a transformé leur vie et rien n'indique une résolution rapide du conflit.