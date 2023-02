Tragédie en Autriche : un mort et 32 blessés dans un accident de car

Un accident de car a eu lieu dans le nord-ouest de l'Autriche, causant la mort d'une personne et faisant 32 blessés, dont deux grièvement.

Le groupe d'amis rentrait d'un enterrement de vie de garçon à la montagne lorsque l'accident s'est produit très tôt dimanche. Selon les médias autrichiens, la personne décédée serait le futur marié âgé de 31 ans.

Le car circulait depuis la Basse Bavière en Allemagne en direction de Schladming, à environ 100 kilomètres au sud-est de Salzbourg.

Directement derrière le bus, un autre véhicule transportait des pompiers qui sont immédiatement intervenus en tant que premiers secouristes. De plus, les bureaux de la Croix-Rouge et des pompiers étaient à proximité, ce qui a permis à plus de 160 secouristes d'arriver sur les lieux en dix minutes.

Les enquêtes sur les causes exactes de l'accident se poursuivent, mais le chauffeur du bus, gravement blessé, n'a pas encore pu être interrogé.