Emmanuel Macron entame sa tournée africaine au Gabon

Emmanuel Macron a entamé ce mercredi sa tournée de quatre jours en Afrique. Le président français a atterri dans la soirée à Libreville, où il a été reçu par son homologue gabonais Ali Bongo.

Les deux hommes participent ce jeudi à un sommet consacré à la protection des forêts tropicales.

Ce sommet, baptisé "One Forest Summit", et co-organisé par les deux pays, est destiné à trouver des "solutions concrètes" pour la conservation des forêts, la protection du climat et des espèces dans un contexte de dérèglement climatique, mais "n'aura pas pour objectif de faire adopter de nouvelles déclarations politiques", ont souligné par avance les organisateurs.

Ils précisent qu'il aura surtout vocation à mettre en application les objectifs fixés par l'Accord de Paris sur le climat (2015) et la COP15 de Montréal sur la biodiversité (2022).

Le chef de l'Etat français doit se rendre dans la matinée au parc de l'Arboretum Raponda Walker, l'une des aires protégées du littoral gabonais au nord de Libreville, avant de rejoindre le palais présidentiel pour des rencontres avec des scientifiques, des ONG et des acteurs du secteurs privés dans l'après-midi.

D'autres chefs d'Etats dont Denis Sassou-Nguesso (Congo-Brazzaville), Faustin Archange Touadéra (Centrafrique), Mahamat Idriss Déby Itno (Tchad) ou encore Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (Guinée équatoriale) feront aussi le déplacement.

Emmanuel Macron se rendra ensuite en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo. Une tournée diplomatique sur le continent africain à l’heure où le sentiment anti-français et l’influence russe gagnent du terrain.