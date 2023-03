France : suivez la 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites

08:35

Frédéric Souillot (Force ouvrière) fait le pari des « 2 millions de personnes dans la rue »

Sur RTL ce matin , le secrétaire général de Force Ouvrière (FO) Frédéric Souillot s'attend à "plus de 2 millions de personnes dans la rue". Et d'assurer : "Nous allons aller jusqu’au retrait de cette réforme". Concernant la reconduction de la grève annoncée ici et là, le syndicaliste a rappelé : "ce sont les grévistes qui la décident ». Selon les secteurs d'activité des réunion intersyndicales sont programmées en fin de journée.