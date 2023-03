Italie : l'assèchement du fleuve Pô menace l'agriculture et la production d'électricité

En Italie, la sécheresse affecte sévèrement le Pô, plus long fleuve du pays, vital pour l'agriculture et la production d'électricité. Le niveau du cours d'eau est dangereusement bas pour un mois de mars.

"Nous sommes actuellement dans le fleuve Pô" indique Luigi Bisi, président du Consortium de valorisation de Piacenza, debout sur un terre aride. À côté de lui, le Pô a des allures de ruisseau.

"Nous sommes en mars : normalement, au printemps, le niveau de l'eau doit être plus élevé que le nôtre, en raison de la fonte des neiges. Au lieu de cela, nous sommes ici et le lit du Pô est pratiquement à sec" se désole-t-il.

En cette saison, le débit normal du fleuve qui traverse le nord du pays d'Est en Ouest sur 600 kilomètres, devrait être de 1 000 mètres cubes par seconde, contre 300 actuellement. Un triste record très préoccupant pour l'ensemble du bassin hydrographique de la région, d'une superficie de 71 000 kilomètres carrés.

"Il n'a pas plu depuis un an, voire plus" se lamente Giampiero Silva, agriculteur. "En ce moment, nous sommes censés planifier les cultures pour l'été prochain" dit-il, "mais sans eau, on ne peut rien prévoir" regrette-t-il.

Le production d'électricité pour plusieurs millions de personnes dépend aussi du Pô. Le barrage du Molato, situé en amont du Tidone, un affluent du Pô, est loin de faire le plein. Son taux de remplissage n'est que de 12% en cette mi-mars, un triste record sur les dix dernières années. En 2022, le taux de remplissage y était d'environ 30 %.

"Aujourd'hui, là où nous nous trouvons, il devrait y avoir__au moins 5, 6, 10 mètres d'eau au-dessus de nous" explique Luigi Bisi, dans le barrage.

"D'habitude, à cette époque, le barrage est plein et, parfois, nous laissons s'écouler un peu d'eau" indique-t-il, alors qu'une nouvelle journée sans pluie s'achève, sur le nord de l'Italie.