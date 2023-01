Covid-19 : trois ans après, Wuhan cohabite toujours avec le coronavirus

Trois ans après le début de la pandémie, la vie a repris son cours à Wuhan. C'est dans cette mégapole de plus de 11 millions d'habitants qu'était apparu fin 2019 un mystérieux virus entraînant de graves pneumonies. Un hôpital, aujourd'hui abandonné, avait été construit à la hâte pour accueillir l'afflux de patients.

Avec la fin récente de la politique zéro Covid en Chine, le pays fait face à une nouvelle explosion des contaminations. Les habitants doivent toujours cohabiter avec le virus :

"Les dernières années ont été rudes. Tout le monde a été confronté à différents niveaux de difficultés, au travail et dans la vie quotidienne", dit un homme.

"Nous avons eu peur quand le virus est arrivé. Cette année, les gens commencent à être largement infectés, bien plus qu'avant . Mais aujourd’hui, nous n'avons pas peur du virus, nous n'avons plus peur", ajoute une femme.

C'est dans un marché de poissons que le virus serait apparu en 2019. La fermeture du site et des confinements stricts des habitants n'ont pas empêché sa propagation en Chine puis dans les pays voisins et enfin dans le reste du monde.

Trois ans après, l'université Johns Hopkins recense plus de 668 millions de contaminations et plus de 6,7 millions de morts à travers le globe.

Depuis la fin des restrictions en Chine, le nombre de décès se multiplie : plus de 70 000 depuis début décembre, selon les autorités, un chiffre qui pourrait être nettement sous évalué.