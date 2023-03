L'Afghanistan et le Pakistan touchés par un séisme de magnitude 6,5

Un séisme de magnitude 6,5 a longuement secoué mardi soir l'Afghanistan, faisant au moins deux morts dont un enfant, mais également le Pakistan et certaines parties de l'Inde et provoqué la stupeur des habitants.

Deux personnes, dont un enfant, ont été tuées dans la province de Laghman (est), a déclaré à l'AFP Shafiullah Rahimi, porte-parole du ministère afghan de la gestion des catastrophes naturelles.

L'épicentre du séisme a été localisé dans le nord-est de l'Afghanistan près de la ville de Jorm, à la frontière avec le Pakistan et le Tadjikistan, et à une profondeur de 187 km, selon l'institut sismologique américain USGS.

Le porte-parole du gouvernement afghan, Zabihullah Mujahid a indiqué que les centres de santé du pays avaient été mis en état d'alerte.

Il était 21H17, heure locale en Afghanistan, quand le tremblement de terre d'une durée d'au moins 30 secondes s'est produit. En Afghanistan, de nombreuses familles étaient sorties de chez elles pour célébrer Nowruz, le nouvel an Perse, lorsque les secousses se sont fait ressentir.

Au Pakistan, le Premier ministre Shehbaz Sharif a ordonné à l'Autorité nationale de gestion des catastrophes de se **tenir prête à faire face à toute situation d'urgence.**Au moins 180 personnes souffrant de "blessures mineures" ont été transportées dans des hôpitaux de la province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa (nord-ouest), a déclaré à l'AFP Shahidullah Khan, un haut fonctionnaire du gouvernement.

Le séisme s'est produit dans la région montagneuse de l'Hindu Kush, qui se trouve près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne, a précisé le Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (EMSC), qui a également relevé une magnitude de 6,5.

Le 22 juin 2022 en Afghanistan, plus de 1000 personnes ont été tuées et des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans abri après un tremblement de terre de magnitude 5,9. Ce séisme qui avait frappé la province pauvre de Paktika est le plus meurtrier du pays depuis près d'un quart de siècle.

L'Afghanistan est en proie à une catastrophe humanitaire, aggravée par la prise de contrôle du pays par les talibans en août 2021. Les financements internationaux dont dépendait ce pays d'Asie du Sud se sont taris après la prise de pouvoir des talibans et les avoirs détenus à l'étranger ont été gelés.