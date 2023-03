Le patron de Wagner défie ouvertement le récit "nazi" du Kremlin en Ukraine

Le patron de la célèbre milice paramilitaire russe Wagner a ouvertement contredit des aspects clés du récit du Kremlin sur la guerre en Ukraine, selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW).

Evgueni Prigojine a démenti les allégations selon lesquelles la Russie combattait l'OTAN et s'est demandé s'il y avait réellement des nazis en Ukraine. Le Kremlin a justifié à plusieurs reprises l'invasion de son voisin comme nécessaire, et purger Kyiv des néo-nazis qui menacent la paix et la sécurité de la Russie, bien qu'il y ait aucune preuve pour soutenir ces allégations.

En parallèle, le chef de Wagner a présenté cette guerre comme une lutte existentielle contre l'OTAN, qui, selon lui, se heurte aux frontières de la Russie. Evgueni Prigojine a déclaré que Moscou se battait contre_"exclusivement des Ukrainiens"_ équipés d'équipements fournis par l'OTAN et certains mercenaires "russophobes" qui soutiennent volontairement l'Ukraine - mais pas l'OTAN elle-même, a déclaré jeudi l'ISW.

Il a également exprimé des doutes sur les objectifs de "dénazification" en Ukraine, incertain de la présence de "nazis" dans le pays, tout en "rejetant vigoureusement" les affirmations de longue date du Kremlin selon lesquelles la Russie doit se défendre contre une menace de l'OTAN.

"Il est ridicule de penser" que les responsables russes ne savaient pas que l'OTAN viendrait en aide à Kiev, a déclaré le SIE citant Prigojine.

Autrefois proche allié du président russe Vladimir Poutine, l'unité paramilitaire qui comprend d'anciens condamnés dans ses rangs est devenue de plus en plus visible sur le champ de bataille en Ukraine, Evgueni Prigojine semble désormais défier l'armée russe conventionnelle.

Des médias russes indépendants ont émis l'hypothèse que le patron de Wagner pourrait avoir ses propres ambitions politiques en tête. Les troupes de la milice paramilitaire se sont engagées dans une lutte acharnée et acharnée pour Bakhmout dans l'est de l'Ukraine, qui aurait épuisé ses rangs, récemment remplis de 40 000 prisonniers.

Dans son évaluation de jeudi, l'ISW a déclaré que Evgueni Prigojine avait "assoupli sa rhétorique envers le Ministère russe de la Défense probablement par peur de perdre complètement sa force mercenaire à Bakhmut".

Evgueni Prigojine a fait part de ses inquiétudes quant à une éventuelle contre-offensive ukrainienne, affirmant que 200 000 réservistes se massaient sur le front oriental. L'ISW a déclaré que ces "déclarations exagérées ... [étaient] probablement une tentative d'obtenir davantage de fournitures et de renforts du ministère de la Défense russe pour sauver ses forces à Bakhmout".

Entre 20 000 et 30 000 soldats russes ont été tués et blessés dans la bataille pour l'ancienne ville minière de sel depuis son commencement l'été dernier, selon des responsables occidentaux.

Cependant, cette bataille est devenue profondément symbolique, la Russie souhaitant des victoires nettes sur le champ de bataille après une série de revers, et l'Ukraine voulant prouver son courage à ses partenaires occidentaux.

Dans un clin d'œil implicite aux divisions au sein du Kremlin, Evgueni Prigojine a également appelé l'armée et les médias russes à cesser de sous-estimer les forces ukrainiennes et de s'engager dans des conflits internes.

En parallèle, le meurtre de neuf travailleurs chinois des mines d'or en République centrafricaine dimanche dernier aurait été lié à Wagner. Un fait qui aurait aggravé les relations entre la milice et le Kremlin, qui recevait le président chinois Xi Jinping à Moscou le 21 mars dernier.

Le Ministère de la Défense russe a tenté de diminuer et de réduire le rôle des forces de Wagner en Ukraine, Bloomberg rapporte qu'il ne permettra pas au chef mercenaire d'obtenir le crédit pour l'éventuelle prise de Bakhmout à la télévision. Quelque 90 % de la population de Bakhmout ont fui depuis le début des combats.