Visite en Ukraine de l'acteur britannique Orlando Bloom

Le célèbre acteur britannique Orlando Bloom, ambassadeur de l'Unicef, était en Ukraine ce weekend, à la rencontre d'enfants et de familles affectées par la guerre. L'agence onusienne dédiée à la défense des droits des enfants estime qu'1,5 millions de mineurs sont exposés au risque de dépression, d'anxiété et de troubles mentaux, consécutifs au conflit.

"Lorsque je suis venu pour la première fois en Ukraine en 2016, j'ai constaté les conséquences catastrophiques de la guerre sur les enfants et les familles, et j'ai vu à quel point les besoins fondamentaux tels que la scolarisation et le soutien psychosocial sont essentiels au bien-être des enfants", a déclaré l'acteur, figure de la saga Le Seigneur des Anneaux.

"Aujourd'hui, alors que les enfants de tout le pays sont touchés, ce soutien est plus vital que jamais" a-t-il dit.

Au cours des treize derniers mois, des milliers d'écoles du pays auraient été gravement endommagées ou détruites par les bombardements, impactant près de 2,7 millions d'enfants. Dans leurs pays d'accueil, deux enfants ukrainiens sur trois ne sont actuellement pas inscrits dans les systèmes éducatifs.

Les conditions de vie des enfants et leur cadre scolaire ont été évoqués par l'acteur lors de son entretien avec Volodymyr Zelensky ce dimanche à Kyiv.

Orlando Bloom s'est également rendu à Irpin et Demydiv au cours de son voyage.