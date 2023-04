En Norvège, cinq membres d'un groupe de touristes étrangers ont été happés par une avalanche près du Kavringtinden, un sommet de l'extrême nord du pays, et "l'un est mort", a déclaré pendant une conférence de presse Morten Pettersen, de la police de Troms, précisant que deux autres personnes avaient péri un peu plus tard lorsqu'une autre avalanche avait emporté une maison et une grange dans la mer, sur l'île de Reinoya.

Deux autres membres du groupe ont été blessés, selon lui.

La police travaille à l'identification du touriste étranger, a-t-il ajouté.

Dan-Havard Johnsen, maire de Lyngen, a déclaré à l'AFP que le groupe venait d'Italie mais que la nationalité du touriste décédé était inconnue.

Peu après, la police a appris qu'une autre avalanche avait emporté une maison et une grange sur l'île de Reinoya, faisant deux morts.

Dans la soirée, la police a annoncé dans un communiqué qu'une quatrième personne avait été tuée par une autre avalanche, dans la région de Nordreisa.

D'autres intempéries à venir

Le journal local Aftenposten a rapporté que les autorités ont conseillé à la population de rester à l'écart des zones touchées car le mauvais temps entravait les tentatives de sauvetage, décrivant la situation comme extrêmement grave.

Les avertissements de tempêtes de neige et de vents violents pour vendredi et samedi ont contraint de nombreuses personnes à évacuer leur domicile dans les petites villes de Troms pendant au moins 48 heures en raison du risque élevé d'avalanches.

Le risque d'avalanche est également important dimanche dans de nombreuses régions.

Perturbations de la circulation

Deux avalanches ont entraîné la fermeture de la route d'accès à la ville de Hammerfest, dans le Finnmark, et des avertissements ont été émis concernant des conditions de conduite très difficiles en raison de l'énorme quantité de neige et des vents violents.

Soyez prêts à affronter toutes les conditions météorologiques

Les experts de Visit Norway conseillent de consulter le site varsom.no pour obtenir les dernières informations sur les avalanches et de télécharger l'application Regobs qui permet de planifier un itinéraire sûr. Les informations météorologiques sont disponibles sur le site yr.no.

Les experts conseillent également aux skieurs de faire appel à un guide certifié.