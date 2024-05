Papouasie-Nouvelle-Guinée : "plus de 2 000 personnes" ensevelies par un glissement de terrain

Par Serge Duchêne avec AP

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a informé l'ONU lundi que plus de 2 000 personnes ont été ensevelies par un énorme glissement de terrain qui a balayé un village isolé, selon une copie de la lettre obtenue par l'AP.

Le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée a déclaré qu'un glissement de terrain survenu vendredi avait enseveli plus de 2 000 personnes et a officiellement demandé l'aide de la communauté internationale.

Le chiffre du gouvernement est environ trois fois plus élevé que l'estimation des Nations unies, qui est de 670 personnes.

Dans une lettre adressée dimanche au coordinateur résident des Nations unies et consultée par l'Associated Press, le directeur par intérim du Centre national des catastrophes de la nation insulaire du Pacifique Sud a déclaré que le glissement de terrain avait "enterré plus de 2 000 personnes vivantes" et causé "des destructions majeures".

Les estimations du nombre de victimes ont beaucoup varié depuis que la catastrophe s'est produite, et il n'a pas été possible de savoir immédiatement comment les autorités ont calculé le nombre de personnes touchées.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) estimait encore dimanche à 670 le nombre de victimes de la catastrophe qui a frappé le village de Yambali, dans la province d'Enga, au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Mais déjà dimanche Serhan Aktoprak, chef de la mission de l'OIM dans le pays, a déclaré que les équipes de sauvetage ont abandonné l'espoir de trouver des survivants sous la terre à une profondeur de six à huit mètres.

"Les gens sont en train de se rendre compte de la situation et il y a un niveau important de chagrin et de deuil", a ajouté M. Aktoprak.

Dimanche, les secouristes ont déplacé les survivants vers des lieux plus sûrs, car le sol instable menaçait les opérations de sauvetage.

Le gouvernement de l'île du Pacifique Sud étudie la possibilité de demander officiellement une aide internationale supplémentaire.

Le gouvernement a établi des centres d'évacuation de part et d'autre des débris, qui couvrent une surface équivalente à trois ou quatre terrains de football et coupent l'autoroute principale de la province.

Depuis samedi, des convois transportent de la nourriture, de l'eau et d'autres fournitures vers le village dévasté.

Sur cette photo fournie par le PNUD Papouasie-Nouvelle-Guinée, des villageois fouillent un glissement de terrain dans le village de Yambali Kafuri Yaro/AP

Australie s'apprête à envoyer de l'aide

L'Australie s'est préparée lundi à envoyer des avions et d'autres équipements pour aider sur le site d'un glissement de terrain mortel en Papouasie-Nouvelle-Guinée, alors que les pluies de la nuit dans l'intérieur montagneux de la nation du Pacifique Sud ont fait craindre que les tonnes de décombres qui ont enterré des centaines de villageois ne deviennent dangereusement instables.

Le ministre australien de la défense, Richard Marles, a déclaré que ses fonctionnaires s'entretenaient avec leurs homologues de Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis vendredi, date à laquelle un flanc de montagne s'est effondré sur le village de Yambali, dans la province d'Enga. Les Nations unies estiment que cet effondrement a tué 670 personnes. Les restes de six personnes seulement ont été retrouvés jusqu'à présent.

"La nature exacte du soutien que nous apportons sera définie dans les jours à venir", a déclaré M. Marles à Australian Broadcasting Corp.

"Il est évident que nous disposons d'une capacité de transport aérien pour acheminer les gens sur place. Il se peut que nous puissions apporter d'autres équipements en termes de recherche et de sauvetage, et nous sommes en train de discuter de tout cela avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée", a ajouté M. Marles.

Des villageois cherchent dans un glissement de terrain dans le village de Yambali, dans les Hautes Terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, dimanche 26 mai 2024. Mohamud Omer/AP

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est le voisin le plus proche de l'Australie et les deux pays développent des liens de défense plus étroits dans le cadre des efforts australiens pour contrer l'influence croissante de la Chine dans la région. L'Australie est également le plus généreux fournisseur d'aide étrangère à son ancienne colonie, devenue indépendante en 1975.

De fortes pluies sont tombées pendant deux heures cette nuit dans la capitale provinciale de Wabag, à 60 kilomètres du village dévasté. Aucun bulletin météorologique n'était immédiatement disponible à Yambali, où les communications sont limitées.

Le ministre de la défense de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Billy Joseph, et le directeur du Centre national des catastrophes du gouvernement, Laso Mana, se sont envolés dimanche à bord d'un hélicoptère militaire australien de la capitale Port Moresby à Yambali, à 600 kilomètres au nord-ouest, pour se rendre compte par eux-mêmes de ce qui est nécessaire.

Un blessé est transporté sur une civière pour obtenir une assistance médicale après un glissement de terrain dans le village de Yambali Benjamin Sipa/AP

Le bureau de M. Mana a publié une photo de lui à Yambali, remettant à un responsable local un chèque de 500 000 kina (130 000 dollars) pour acheter des fournitures d'urgence pour les 4 000 survivants déplacés.

Le but de cette visite était de décider si le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée devait officiellement demander une aide internationale plus importante.

Du matériel de terrassement utilisé par l'armée de Papouasie-Nouvelle-Guinée a été transporté sur les lieux de la catastrophe, à 400 kilomètres de la ville de Lae, sur la côte est.

Les villageois traumatisés sont divisés sur la question de savoir s'il faut autoriser les engins lourds à déterrer et éventuellement à endommager davantage les corps de leurs proches enterrés, ont indiqué des responsables.