Bakhmout : Wagner affirme avoir pris l'hôtel de ville, aucune confirmation de Moscou

Par Euronews avec AFP

Ils faisaient partie des derniers habitants de Bakhmout à ne pas avoir encore fui, mais face à l'avancée des combats ils ont du se résigner.

La lutte pour la ville industrielle est devenue la bataille la plus longue et la plus sanglante depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

Cité plus symbolique que réellement stratégique selon les observateurs, Bakhmout est également l'objet d'une intense guerre de communication, notamment de la part du groupe Wagner. Ce lundi, son patron a affirmé avoir pris la mairie : un bâtiment clé du centre ville. Evgueni Prigojine a même posté une vidéo nocturne censée accréditer ses dires, mais Moscou, dans son point quotidien sur l'état du front, n'a pour l'instant pas confirmé ses affirmations.

Dans une allocution ce lundi soir, Volodymyr Zelensky a déclaré que la situation dans la région de Donetsk, qui comprend Bakhmout, est "particulièrement tendue". Le ministère russe de la Défense affirme avoir "éliminé jusqu'à 285 soldats ukrainiens" lors de son avancée à Donetsk et détruit du matériel militaire ennemi.

Le président ukrainien doit se rendre en Pologne mercredi pour s'entretenir avec son homologue polonais, Andrzej Duda. La Pologne a déjà livré à l'Ukraine un premier lot d'avions de combat MiG-29 datant de l'ère soviétique.