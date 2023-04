Ukraine: en visite en Pologne, Zelensky veut regonfler une alliance de premier ordre

Par Euronews avec AFP

La visite de Volodymyr Zelensky ce 5 avril est hautement symbolique, quand on sait comment la Pologne se démène pour aider son voisin dans le conflit avec la Russie, notamment en ayant ouvert ses bras aux millions de réfugiés.

C’est l’une des principales raisons de la venue du président ukrainien : remercier les Polonais pour leur aide incommensurable. Et continuer à rassurer ses compatriotes en exil. On parle là de près d’un million de personnes qui bénéficient encore de la protection temporaire de la Pologne. Volodymyr Zelensky devrait d’ailleurs rencontrer des Ukrainiens directement chez eux ou dans les derniers centres d’hébergement qui sont encore ouverts à Varsovie. Les autres pourront venir écouter le message du président diffusé sur écran géant dans le centre-ville, où on devrait voir des drapeaux polonais et ukrainiens s’agiter ensemble.

Une cérémonie formelle d’accueil doit se tenir à 11 heures, devant le palais présidentiel, à Varsovie, mais le reste du programme détaillé de cette visite n’a pas été dévoilé, hormis la cérémonie d’ouverture et une rencontre publique, dans la cour du château royal, à 18 heures. M. Zelensky doit rencontrer son homologue polonais, Andrzej Duda, le chef du gouvernement, Mateusz Morawiecki, et d’autres responsables, pour parler de "la sécurité, [d]es relations internationales et économiques mais aussi des questions historiques" délicates entre les deux pays, a expliqué M. Przydacz.

La Pologne, pays voisin de l’Ukraine, compte parmi les Etats les plus engagés dans l’aide à Kyiv depuis l’invasion russe, qui a débuté en février 2022, et sert notamment de plate-forme logistique pour les livraisons d’aide militaire et humanitaire. Varsovie a annoncé lundi avoir livré les premiers chasseurs MiG-29 promis à l’Ukraine. M. Duda avait annoncé à la mi-mars la livraison de quatre appareils, une première de la part d’un membre de l’OTAN. La Pologne a également livré à l’Ukraine 14 chars Leopard 2A4 en février-mars. Au début de l’invasion russe, les Polonais ont accueilli massivement chez eux des réfugiés ukrainiens.

Malgré tout, beaucoup d’observateurs estiment peu probable que de nouveaux contrats soient signés aujourd’hui. On s’attend tout de même à des annonces autour de la coopération entre les deux pays. Sur la reconstruction du pays par exemple, mais aussi sur des sujets plus brûlants comme l’adhésion à l’OTAN et à l’Union européenne, où la Pologne est devenue un acteur incontournable ces derniers mois.

Une visite qui devrait être perturbée par des manifestations d'agriculteurs dans la capitale polonaise. Depuis quelques semaines, les discordes autour de l’afflux des céréales ukrainiennes en Pologne se multiplient. Le grain ukrainien passe par la Pologne avant d’être exporté vers l’Afrique et le Moyen-Orient, mais une majorité de ces marchandises restent bloquées en Pologne et se retrouvent sur le marché local, faisant baisser le prix des produits polonais. Selon les agriculteurs, l'aide à l’Ukraine pénalise leur travail et leur vie de tous les jours. D'autant que l’inflation, qui grimpe depuis le début la guerre, est aussi attribuée au conflit en l’Ukraine.

Le gouvernement a amorcé un plan de sortie de crise la semaine dernière, parce que de nombreux agriculteurs bloquaient régulièrement les routes entre la Pologne et l’Ukraine pour éviter que les camions ukrainiens remplis de céréales passent la frontière. C’est donc l’occasion pour s’asseoir autour d’une table et trouver une solution qui conviendrait aux deux parties.