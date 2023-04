Pâques : "lundi mouillé" en Hongrie

Par Euronews avec AP

Le lundi de Pâques, au nord-est de Budapest, on croise beaucoup d'hommes en costume traditionnel avec à la main des seaux d'eau.

C'est la tradition hongroise vieille de deux millénaires qui a encore de beaux jours devant elle.

Pour célébrer la fertilité, les femmes en âge d'être mariées sont arrosés d'eau, symbole de purification.

János SZABÓ, danseur traditionnel : L'idée de purification a toujours été centrale non seulement pour les Hongrois, mais aussi pour toute l'humanité à travers le monde, et cette aspersion est le symbole d'une telle purification, d'un renouveau printanier. Les filles sont les gardiennes et les protectrices de la famille, elles portent la famille à travers les âges, c'est pourquoi nous devons les purifier et les arroser.

Les températures début avril sont parfois un peu fraîches et la tradition peut paraître un peu cruelle, mais toutes les participantes sont consentantes et l'eau est aujourd'hui parfumée.