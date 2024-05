Peter Magyar, le nouveau visage de l'opposition hongroise

Par Euronews

C'est une opposition que le Fidesz n'a sans doute pas vu venir. Celle incarnée par l'un de ses anciens fidèles, Peter Magyar, qui surfe sur l'ire populaire et opère un grand déballage sur les ficelles du régime.

En Hongrie, une nouvelle opposition incarnée par Péter Magyar se mobilise pour défier Viktor Orbán.

Au pouvoir depuis quatorze ans, Viktor Orbán et le Fidesz semblent indétrônables. Mais depuis quelques mois, un certain Péter Magyar ne cesse de faire parler de lui et mobilise une partie de la population hongroise, désabusée par le régime actuel.

Timing parfait

C’est à la suite d’un scandale de grâce présidentielle accordée dans une affaire de pédocriminalité que Magyar entre en jeu. Il démissionne alors de ses fonctions d’administrateur public, quittant ainsi le Fidesz qu’il qualifie d’autoritaire et corrompu. Depuis, Magyar enchaîne les révélations sur le parti, accentuant sa notoriété meeting après meeting. En avril dernier, il réunissait près de 100 000 personnes dans les rues de Budapest.

Il incarne une opposition plus dynamique, refusant le clivage gauche-droite qui déchire l’opposition classique. Sans pour autant dévoiler complètement un programme politique, lui et son parti, le Tisza (qui signifie « respect et liberté » ) seraient crédités de 17 à 25% des intentions de vote aux élections européennes.

« C'en est trop pour le peuple hongrois. C'en est trop pour l'ensemble du pays sur les plans économique, politique, juridique et éthique. C'en est trop » , déclare Magyar à Debrecen, un bastion du Fidesz, où il a réuni plusieurs milliers de personnes.

Futur incertain face au Fidesz

Les élections européennes ne semblent être qu'une étape, Magyar se projette déjà vers les législatives d'avril 2026. Mais face à lui, la montagne du Fidesz paraît insurmontable. Les rouages politiques mis en place par Orbán visent à favoriser le parti lors des élections. De même, le Fidesz a introduit de nombreuses réformes affaiblissant l’état de droit dans le pays, des mesures qui ont valu plusieurs rappels à l’ordre de l’Union Européenne et même le gel partiel de fonds qui lui été destinés.

« Ce sera un défi pour lui de maintenir ce succès sur la longueur. Le Fidesz fera tout pour le discréditer sur les réseaux sociaux. Et le Fidesz a des ressources illimitées pour le faire» prévoit Melani Barlai, politologue et cofondatrice d’Unhack Democracy, une ONG chargée de veiller au respect des processus électoraux en Europe.

Les élections européennes auront lieu le 9 juin et désigneront les 21 députés hongrois qui siègeront au Parlement européen. Ce même jour auront lieu les élections locales en Hongrie, une première étape au niveau national dans ce nouveau contexte d’opposition.