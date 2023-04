France : les dates clés de la réforme des retraites

Par Euronews

Jour J pour la réforme des retraites en France. Le Conseil constitutionnel annonce aujourd'hui ses décisions sur la réforme contestée et sur le projet de la gauche d'un référendum d'initiative partagée (RIP) visant à la contrecarrer.

Emmanuel Macron, son gouvernement et sa majorité attendent une validation de la réforme qui recule l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Les opposants espèrent quant à eux une censure de la réforme.

Avant l'annonce des décisions du Conseil constitutionnel, Euronews revient sur les neuf dates clés de cette période de crise politique et sociale en France.

10 janvier 2023 : la retraite à 64 ans

La Première ministre Elisabeth Borne dévoile le 10 janvier 2023 une réforme qui prévoit le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans à l'horizon 2030 et le relèvement de la pension minimum pour les carrières complètes à temps plein, à 85% du Smic net.

Le Premier ministre français Elisabeth Borne assiste à une conférence de presse pour présenter le plan du gouvernement pour une réforme des retraites à Paris (10 janvier 2023) BERTRAND GUAY/AFP or Licensors

19 janvier : mobilisations massives et cortèges record

Les syndicats, unis contre le projet de réforme des retraites, se mobilisent massivement avec plus de deux millions de manifestants, selon la CGT, et 1,12 million de participants, d'après le ministère de l'Intérieur.

Onze jours plus tard, le 31 janvier, les syndicats réunissent des cortèges record : 1,27 million selon la police et 2,5 millions pour les syndicats.

Baisse de la production d'électricité et 45% de grévistes chez EDF, 65% de grévistes dans les collèges et lycées, annulation des trains régionaux et 46% de grévistes à la SNCF... la mobilisation contre la réforme des retraites canalise les mécontentements et les grévistes se multiplient.

6 février : ouverture des débats à l'Assemblée nationale

Le 6 février, les débats démarrent à l'Assemblée nationale sous haute tension politique et sous pression de la rue, avec deux nouvelles journées de protestation, le 7 et le 11.

Les députés doivent se prononcer dans l'après-midi sur une motion de rejet de l'ensemble du projet de loi portée par LFI, puis une motion référendaire du groupe RN.

Quelque 20 000 amendements par les députés sont déposés sur le projet de loi, dont 13 000 par LFI. Si l'Assemblée ne vient pas à bout des amendements d'ici le 17 février minuit, le texte passera au Sénat.

"On compte sur le fait qu'il y ait des mobilisations pour que les élus de la République prennent en compte l'avis des citoyens", déclare sur France 2 le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.

17 février : sans débat ni vote

Le débat en première lecture s'achève à l'Assemblée le 17 février, sans débat ni vote sur la mesure-phare du report à 64 ans, en raison de l'obstruction de La France insoumise (LFI, gauche radicale).

Après deux semaines de débats sur la réforme des retraites, le ministre du Travail Olivier Dussopt s'adresse à l'Assemblée.

7 mars : une mobilisation historique

Dans l'histoire des mobilisations sociales en France, la réforme des retraites menée par Emmanuel Macron fait partie des plus retentissantes depuis 1995.

La mobilisation du 7 mars est d'une ampleur historique : 1,28 million de manifestants selon la police, 3,5 millions pour la CGT. Des mouvements de grève affectent les transports, le ramassage des ordures, les activités dans les dépôts de carburant, l'électricité et le gaz, l'éducation...

Mobilisations du 7 mars 2023. FRED TANNEAU/AFP or licensors

En octobre 2010, lors d'un pic de mobilisation contre la réforme des retraites portée par Eric Woerth, plus de 3 500 000 personnes étaient déjà descendues dans les rue, selon les syndicats, et 1 230 000 selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. En dépit de la mobilisation, l'âge de départ à la retraite avait alors été porté de 60 à 62 ans.

11 mars : le Sénat adopte le recul de l'âge légal

Après deux semaines de débats sur la réforme des retraites, le Sénat à majorité de droite, approuve le recul de l'âge légal de départ à la retraite.

Ce 11 mars, à 195 voix contre 112 et l'examen de tous les amendements, Elisabeth Borne salue une "étape importante (...) franchie".

Lors d'une nouvelle journée d'action des opposants organisée dans la foulée de cette annonce, les syndicats appellent le président de la République à "consulter le peuple" sur cette réforme qui ne fait pas l'unanimité.

16 mars : utilisation du 49.3

L'incertitude entourant le vote de certains députés LR conduit Emmanuel Macron à opter, le 16 mars, pour un passage en force. Elisabeth Borne annonce l'adoption de la loi sur les retraites sans vote à l'Assemblée, grâce à la procédure du 49.3, sous les huées d'une partie des députés.

Pendant l'annonce du recours à cet article controversé, les membres du Parlement de la coalition de gauche NUPES quittent l'hémicycle en chantant la Marseillaise, privés de leur vote.

La Première Ministre française Elisabeth Borne confirme l'adoption de la loi sur les retraites sans vote du Parlement lors d'une session sur la réforme (16 mars 2023). ALAIN JOCARD/AFP or licensors

Deux motions de censure sont rejetées le 20 mars, dont une, transpartisane écartée de justesse à neuf voix près. Déposée par le groupe de députés Liot (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires), elle recueille 278 voix sur les 287 nécessaires à renverser le gouvernement d'Elisabeth Borne. La réforme des retraites est adoptée.

23 mars : blocages et grèves

Les méthodes de contestation se multiplient en France, depuis l'annonce du recours au 49.3 par le gouvernement d'Elisabeth Borne. Blocages et grèves s'intensifient dans les raffineries, transports et ports.

Le 23 mars, neuvième journée de protestation, réunit plus d'un million de personnes selon la police, et est marquée par de nombreuses tensions.

Dans la capitale parisienne, mais également dans de nombreuses autres villes françaises, des heurts éclatent entre manifestants et forces de l'ordre.

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger appelle à la non violence, pour "garder l'opinion, c'est notre pépite (...) il faut des actions non violentes, qui n'handicapent pas le quotidien des citoyens".

Les manifestations mettent en lumière les méthodes de la Brigade de répression de l'action violente motorisée (Brav-M), vivement critiquées. Dans un enregistrement diffusé par le média Loopsider, des agents de la Brav-M profèrent des menaces et des insultes contre de jeunes manifestants interpellés à Paris.

14 avril : verdict du Conseil constitutionnel

Le 13 avril, la mobilisation des opposants à la réforme des retraites diminue : 380 000 manifestants défilent dans le pays, selon le ministère de l'Intérieur. Cela représente 190 000 personnes de moins que lors des manifestations du 6 avril, sept jours avant.

Jour phare de la crise politique et sociale que vit la France, le 14 avril est attendu par beaucoup. Le Conseil constitutionnel rend son verdict sur la réforme et sur le projet de référendum sur les retraites porté par la gauche.

La pression est donc vive sur le Conseil constitutionnel, présidé par l'ancien Premier ministre socialiste Laurent Fabius et qui compte actuellement dans ses rangs un autre ancien Premier ministre, Alain Juppé, et deux ex-ministres d'Emmanuel Macron (Jacques Mézard et Jacqueline Gourault).