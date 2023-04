Guerre en Ukraine : conférence sur la sécurité en mer Noire à Bucarest

Par Cătălin Lența, Euronews Roumanie

La Roumanie, l'Ukraine et la Moldavie affichent leur union face aux menaces posées par l'agression russe.Lors d'une conférence sur la mer Noire à Bucarest, les trois pays ont signé des accords de coopération pour renforcer la sécurité dans leur région.

La vice-ministre ukrainienne des affaires étrangères, Emine Dzhaparova, a demandé aux pays partenaires de "sanctionner plus fermement" Moscou.

"Comme nous le disons en Ukraine, tout est parti de la Crimée et tout devrait être résolu en Crimée. La leçon que la Crimée nous a appris, c'est que Poutine prend pour de la faiblesse le langage de l'apaisement. Donc la proposition de l'Ukraine, et qui a été soutenue par la Roumanie et la Moldavie et beaucoup d'autres pays, c'est que nous devons être un peu plus fermes lorsqu'il s'agit d'isoler la Russie et de la sanctionner", a-t-elle dit.

La région de la mer Noire est cruciale pour l'OTAN et pour l'avenir de la sécurité européenne. Le ministre ukrainien des affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a appelé à faire de la mer Noire, une "mer de l'Otan".

Moscou a rétorqué que "la mer Noire ne sera jamais une mer de l'OTAN". "Elle devrait être une mer de coopération, d'interaction et de sécurité", a estimé le porte-parole du Kremlin