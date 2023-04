Pollution de l'air : 1 200 décès prématurés en Europe chez les jeunes

Par Euronews avec AFP

La pollution de l'air cause chaque année 1 200 décès prématurés en Europe chez les enfants et les adolescents.

Le chiffre est révélé dans un rapport de l'Agence européenne de l'environnement.

L'institut considère la pollution de l'air comme le principal risque environnemental pour la santé des mineurs.

Tous âges confondus, 97 % de la population urbaine ont été exposés en 2021 à un air non conforme aux recommandation de l'Organisation mondiale de la santé.

La présence dans l'air de plusieurs des principaux polluant réduit l'espérance de vie et augmente plusieurs problèmes de santé et notamment l'asthme, dont souffrent 9 % des enfants et des adolescents en Europe.

Les effets de la pollution atmosphérique se font sentir avant la naissance et peuvent entraîner des problèmes de poids chez les nouveaux nés ou des naissances prématurées.

Selon le rapport, la situation en Europe reste toutefois globalement meilleure qu'ailleurs sur la planète.