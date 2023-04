Les Soudanais cherchent, eux aussi, à fuir leur pays.

Par euronews avec Agences

Alors que les gouvernements étrangers rapatrient par avion des centaines de leurs diplomates et autres citoyens du Soudan, les Soudanais cherchent, eux aussi, désespérément des moyens pour échapper au chaos.

Privés d'eau et d'électricité, soumis aux pénuries de nourriture et aux coupures d'Internet et de téléphone, sans parler de la peur face aux combats incessants, ils sont très nombreux à vouloir fuir, mais très peu à pouvoir le faire ; pour des raisons familiales, économiques, ou tout simplement, car ils n'ont pas de moyen de transport. Aussi, car certains ont besoin de soins médicaux quotidiens.

“_Les patients doivent être dialysés tous les deux jours. Certains ne l'ont pas fait pendant dix jours, et s'ils ne réalisent pas de dialyse au moins deux ou trois fois, ils ont 80 % de chances de mourir parce que l'eau pénètre dans les poumons_“, explique le Dr. Othman Taj el-Dein, directeur d'un service de néphrologie.

Certains Soudanais ont cependant réussi à fuir le pays. L'Egypte est leur principale destination, les villes de Khartoum et du Caire ayant conclu un accord bilatéral de liberté de circulation et de résidence depuis 2004. Mais il s'agit d'un périple long et dangereux. Ils sont nombreux à raconter un voyage dans la poussière, de quinze heures en moyenne, à leurs risques et périls.

"Nous avons fait un long voyage de Khartoum à Port-Soudan. Ça nous a pris environ 10 ou 11 heures" puis "encore 20 heures sur ce bateau", a affirmé à l'AFP le Libanais Souhaib Aïcha, sa fillette en sanglots dans les bras.

Jusqu'à 270 000 personnes pourraient fuir depuis le Soudan au Tchad et au Soudan du Sud, a également indiqué mardi l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR), après qu'un cessez-le-feu de 72 heures a été conclu au Soudan entre les belligérants sous l'égide des Etats-Unis.

Selon Laura lo Castro, représentant du HCR au Tchad, 20 000 réfugiés sont arrivés dans ce pays, et l'organisation s'attend à l'arrivée de jusqu'à 100 000 personnes "dans le pire des cas".

Mission conjointe @WFP_Tchad , @UNICEFCTchad, #CNARR et @UnhcrTchad dans l'est du Tchad pour observer l'afflux de nouveaux réfugiés Soudanais au cours des deux derniers jours, évaluer les besoins urgents. De 10 000 à 20 000 nouveaux réfugiés dans les 3 premiers sites visités.

Par ailleurs, "au Soudan du Sud, le scénario le plus probable est de 125 000 retours de réfugiés sud-soudanais et de 45 000 réfugiés", a indiqué la représentante du HCR dans ce pays, Marie-Hélène Verney.