La version russe de la chaîne Zara ouvre à Moscou

L'ancien magasin phare de Zara, situé dans le centre de Moscou, a ouvert ses portes mercredi sous l'enseigne Maag, propriété du conglomérat libanais Daher Group, spécialisé dans la vente au détail et l'immobilier.

Plus de 60 magasins Maag devraient ouvrir dans les centres commerciaux du pays dans les prochains jours.

Le ministère russe de l'industrie et du commerce a déclaré plus tôt que les magasins de vêtements du groupe Inditex, propriétaire de Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti et d'autres chaînes de magasins, ouvriraient sous de nouvelles enseignes : Maag, Dub, Ecru et Vilet.

Inditex a cessé ses activités en Russie le 20 mars 2022, peu après que le président russe Vladimir Poutine a ordonné l'opération militaire en Ukraine.

À l'instar d'autres marques occidentales, le détaillant de mode a fermé ses 502 magasins et interrompu ses ventes en ligne.

En octobre, Inditex a vendu ses activités russes au groupe Daher, marquant ainsi la fin de ses activités en Russie.

L’enseigne suit les traces du fast-food KFC et d'autres commerces qui ont rouvert leurs portes sous un nouveau propriétaire dans le pays.

Toutefois, le détaillant a déclaré qu'il envisagerait de revenir par le biais d'une collaboration de franchise avec Daher si les circonstances du marché évoluaient.

La plupart des grandes entreprises européennes et américaines ont mis fin à leurs activités en Russie après l'invasion de l'Ukraine l'année dernière.