Fusillade mortelle dans une école à Belgrade : le tireur a été interné

Par euronews (adapté de l'anglais)

Ce que l'on sait de la fusillade de Belgrade au lendemain du drame. L'assaillant avait prémédité son acte, il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Sept enfants et un adultes ont péri.

Emotion et hommages en Serbie après la fusillade mortelle survenue mercredi matin dans une école de Belgrade. Des monuments commémoratifs spontanés ont été érigés et des centaines de personnes se sont rassemblées près de l'école Vladislav-Ribnikar, à Vracar, un quartier du centre de la capitale serbe.

Des jeunes se sont rassemblés à Belgrade en hommage aux victimes de la tuerie

Les habitants peinent à comprendre ce qui a bien pu motiver un adolescent de 13 ans à tuer de sang froid huit élèves de son école et le gardien de l'établissement.

Voici les premiers éléments de l'enquête au lendemain du drame.

Neuf morts et sept blessés

Les autorités serbes ont annoncé un lourd bilan : huit adolescents, sept jeunes filles et un garçon, âgés de 12, 13 et 14 ans ont été tués par balles. Une jeune française fait partie des victimes.

Le gardien de l'école est également décédé. Selon le président de la municipalité de Vracar, Milan Nedeljkovic, le gardien s'est rapidement interposé pour protéger les élèves. "Il a voulu empêcher cette tragédie et il est mort le premier (...) La tragédie aurait probablement été pire si cet homme ne s'était pas mis devant le garçon qui tirait", a ajouté M. Nedeljkovic.

Sept autres personnes ont été blessés durant la fusillade. Deux enfants et une enseignante ont été grièvement atteints et leurs jours sont en danger, selon la ministre de la Santé, Danica Grujicic.

Le suspect a été interné

Le jeune assaillant a rapidement été interpellé. La police a d'abord été alertée par la directrice adjointe de l'école, puis le suspect a lui-même appelé la police deux minutes plus tard. "Il a dit avoir tiré sur plusieurs personnes", selon le chef de la police locale.

L'accès à l'école a été rapidement interdit

Dans son adresse à la nation, le président serbe Aleksandar Vucic a indiqué que l'adolescent avait été placé dans un hôpital psychiatrique. Plus tôt dans la journée, le Parquet de Belgrade a indiqué que le jeune suspect ne pouvait pas répondre devant la justice en raison de son âge.

**Pourquoi un tel crime ?

**A ce stade, l'enquête se poursuit et la police n'a pas encore établi le mobile de l'adolescent. Mais certains médias locaux évoquent de possibles violences qu'il aurait subi de la part de ses camarades de classe.

Selon le président serbe, la garçon, un des meilleurs élèves de son école, a raconté aux enquêteurs que "personne ne voulait l'accepter (...) et qu'il a alors décidé de commettre cet acte monstrueux".

**Un acte planifié

**Selon le chef de la police de Belgrade, Veselin Milic, l'assaillant avait un plan détaillé de la tuerie. Il "a préparé la fusillade pendant un mois, il a fait une liste des enfants qu'il planifiait de tuer", a-t-il dit.

"Le croquis ressemble à quelque chose d'un jeu vidéo ou d'un film d'horreur, ce qui signifie qu'il a planifié (la tuerie) en détail", a indiqué M. Milic, en ajoutant que les plans avaient été découverts sur une table de travail du suspect.

**Les armes du crime

**Selon le chef de la police de la capitale serbe, le suspect est arrivé à l'école avec un pistolet de 9 mm, un autre de petit calibre, et quatre cocktails Molotov dans son sac. Ces armes appartenaient à son père, médecin de profession.

Un important dispositif de secours a été mis en oeuvre

"Le père affirme que les armes étaient enfermées dans un coffre-fort avec un code, mais apparemment l'enfant avait le code, puisqu'il a réussi à prendre les pistolets et trois chargeurs avec quinze balles chacun", a expliqué le ministre de l'Intérieur, Bratislav Gasic.

Pour les besoins de l'enquête, les parents du suspect ont été interpellés. Le père aurait emmené plusieurs fois son fils dans un stand de tir ces derniers temps, selon le président serbe.

Contrôle des armes à feu

Conséquence immédiate de cette fusillade, dès mercredi, le président serbe a proposé plusieurs mesures, notamment un moratoire sur les permis de possession d'armes à feu pendant deux ans, précisant que quelque 765 000 armes à feu, des pistolets, des armes de chasse ou de sport, sont actuellement enregistrées ans ce pays de moins de sept millions d'habitants.

Une étude récente place la Serbie en troisième position dans un classement des armes à feu en circulation, avec 39 armes pour 100 habitants.