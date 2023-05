Exportations céréalières, adhésion, armes : Volodymyr Zelensky appelle les Européens à faire plus

Par euronews

En cette journée de l’Europe, Volodymyr Zelensky réclame une décision positive sur l'ouverture des négociations pour l'adhésion de l'Ukraine à l'UE.

La visite de Ursula Von der Leyen à Kiev en cette journée de l’Europe ne s'est pas limitée à des sourires et à des éloges.

Le président ukrainien a demandé à la présidente de la Commission européenne d’accélérer les livraisons de munitions déjà approuvées par les alliés.

Volodymyr Zelensky a également critiqué les restrictions imposées par certains pays européens aux exportations de céréales ukrainiennes. Il a profité enfin de cette journée pour évoquer le processus d’adhésion

"Le moment est venu de prendre une décision positive, a déclaré Volodymyr Zelensky, sur l'ouverture des négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'UE."

"Alors que nous nous trouvons aujourd'hui dans un pays attaqué de manière insensée, a ajouté Ursula Von der Leyen, certains pourraient penser qu'il est impossible, improbable ou trop lointain de parler d'une Ukraine libre et pacifique au sein de l'Union européenne. Mais l'Europe a pour vocation de rendre l'impossible possible. Et pour l'Ukraine aussi".

À Bruxelles, pendant une journée, le drapeau ukrainien a été hissé côte à côte avec les drapeaux de l'Union européenne.