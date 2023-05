Le commissaire italien pour la migration fait évacuer des centaines de migrants de Lampedusa

Par Euronews avec AFP

L'île du Sud de l'Italie fait face à un afflux record depuis le début de l'année.

Le commissaire italien pour la migration a activé le plan de transfert extraordinaire de centaines de migrants de Lampedusa, après le débarquement de 2000 personnes sur l'île ce weekend.

Ce lundi, un premier transfert de 650 personnes a lieu en collaboration du ministère de la Défense. 80 migrants ont été emmenés à Pozzallo par un navire de la Guardia di finanza, et par un ferry régulier vers Porto Empedocle. Les derniers groupes de 90 personnes chacun ont été transportés via par trois vols militaires à Crotone, Pise et Catane.

Depuis le début de l'année, la pression monte à Lampedusa, qui doit faire face à un afflux record de migrants. Sur place, la majorité des logements d'acceuil sont bondés. Un millier de personnes restent toujours dans le centre de la Contrada Imbriacola, soit près de trois fois le maximum autorisé.