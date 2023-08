Plus de 3 000 migrants et réfugiés ont débarqué sur l'île de Lampedusa en 24h

Par euronews

Des navires et des avions militaires sont mis à disposition de Lampedusa pour faciliter les transferts vers d’autres régions italiennes, mais "Lampedusa ne peut plus accueillir de réfugiés" affirme le préfet.

4 121 migrants et réfugiés à Lampedusa, ce samedi, à la mi-journée, alors que la petite île italienne ne peut normalement en accueillir que 400...

PUBLICITÉ

La situation est critique et s'explique par l'arrivée sur l'île d'un nombre record vendredi 25 août de 1 918 personnes en 65 débarquements et de 1 116 autres personnes en 29 débarquements depuis minuit, ce 26 août, soit plus de 3 000 en 24h.

Les autorités italiennes s'efforcent de transférer les nouveaux arrivants vers d'autres régions du pays, notamment vers la Vénétie, l'Émilie-Romagne, l’Ombrie et la Calabre.

Des navires et des avions militaires sont mis à disposition de Lampedusa pour faciliter ces transferts.

"Lampedusa ne peut plus accueillir de réfugiés" , a déclaré le préfet d'Agrigente, Filippo Romano.

Il répondait ainsi à la polémique qui aurait éclaté après que le navire-ambulance de l'ONG SOS Méditerranée, l'Ocean Viking et ses 439 personnes sauvées des eaux, ont dû prendre la direction du port de Gênes.