Ukraine : Paris et Berlin demandent à Pékin d'accroître la pression sur Moscou

"Nous attendons de la Chine qu'elle participe à la défense des principes qui fondent l'ordre international", a dit mercredi la cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna.

La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a appelé mercredi la Chine à user de "ses relations avec la Russie" pour l'amener sur le chemin de la paix, s'exprimant en présence de son homologue allemande Annalena Baerbock.

"Il est nécessaire que la Chine utilise ses relations avec la Russie pour faire mieux comprendre à la Russie qu'elle est dans une impasse et lui demander de revenir à la raison" pour "un retour à la paix et non pas la continuation de la guerre", a déclaré la cheffe de la diplomatie peu avant une rencontre, à Paris, avec son homologue chinois Qin Gang.

Intervenant au cours du compte-rendu du Conseil des ministres, elle a rappelé que "sur la Chine et concernant l'Ukraine", les positions de la France étaient "connues". "Nous en parlons ouvertement, directement, avec la franchise que permet l'amitié", a-t-elle ajouté.

Catherine Colonna et Qin Gang "évoqueront les crises internationales, en particulier la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, ainsi que les enjeux globaux, notamment dans la perspective du Sommet de Paris sur un nouveau pacte financier mondial", a déclaré Anne-Claire Legendre, la porte-parole du Quai d'Orsay, dans un communiqué.

Emmanuel Macron et son homologue chinois Xi Jinping avaient appelé début avril à des pourparlers de paix le plus vite possible pour mettre fin au conflit en Ukraine, à l'occasion de la visite du président français à Pékin. Ils avaient en particulier estimé que les armes nucléaires ne pouvaient "pas être utilisées".

Son homologue allemande Annalena Baerbock avait critiqué mardi l'attitude de Pékin dans le conflit ukrainien. "La neutralité revient à se mettre du côté de l'agresseur", avait-elle déploré, pendant une conférence de presse à Berlin avec Qin Gang. "La Chine peut, si elle le décide, jouer un rôle important (...) pour mettre fin à la guerre", avait-elle ajouté.

Le chef de la diplomatie chinoise a entamé lundi une visite en Europe au moment où son pays entend jouer un rôle de médiateur dans la guerre en Ukraine. Après l'Allemagne et la France, il doit se rendre en Norvège.

La Chine, qui se présente comme un interlocuteur neutre dans le conflit en Ukraine malgré sa proximité avec la Russie, avait rendu public en février un document en 12 points présentant sa position sur le conflit. Dans ce texte, parfois perçu comme un plan de paix, Moscou et Kiev sont appelés à avoir des pourparlers.

Une conversation téléphonique attendue de longue date fin avril entre le président chinois Xi Jinping et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, la première depuis le début de l'offensive russe en Ukraine le 24 février 2022, a nourri l'espoir d'une avancée sur ce point.

