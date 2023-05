En Pologne, l'immobilier de plus en plus inaccessible

Par Magdalena Chodownik

Les prix de l'immobilier explosent en Pologne. De plus en plus de personnes n'arrivent pas à acheter un appartement ou payer le loyer.

En Pologne, un nombre croissant de personnes n'ont pas les moyens de payer des loyers ou d'acheter leur propre appartement. La forte inflation ainsi que la guerre en Ukraine sont à l'origine de l'explosion des prix de l'immobilier. Zenobia Zaczek, est une militante œuvrant pour les droits des locataires, qui aide les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter un appartement...

_"De nombreux appartements disponibles sur le marché de la location ont un prix supérieur au revenu des locataires. Donc beaucoup d'entre eux n'ont pas les moyens de nourrir leur famille et, en même temps, de payer le loyer. Dans une situation normale, le gouvernement interviendrait avec une offre de logement social... _Le problème est que beaucoup d'entre eux ne sont pas éligibles au logement social et qu'ils ne peuvent pas se permettre de se loger sur le marché privé" explique t'elle.

L'une de ces personnes est Iwona, qui a repris un appartement vide appartenant à la ville avec son partenaire et ses 3 enfants.

_"Les anciens propriétaires nous ont dit de quitter l'appartement parce qu'ils étaient sur le point de divorcer et qu'ils vendaient l'appartement. Nous cherchions un appartement à louer, mais les prix ont tellement augmenté que nous n'avions pas d'argent pour payer le loyer... Mais il y aussi une autre raison : les gens ne veulent pas louer à des couples avec enfants. J'ai pu contacter quelqu'un, et nous venons de nous installer dans cet appartement vide, car nous ne voyions pas d'autre issue - ni la rue avec des enfants, ni cette solution-là._Le processus se poursuit. Maintenant, nous devons aller devant le tribunal. Mais j'espère qu'il nous accordera cet appartement" raconte t'elle.

Le gouvernement souligne que les prix élevés des logements reflètent la tendance générale. Ils préparent également des programmes d'aide tels que des prêts préférentiels, et espèrent que cette tendance se stabilisera.

_"Si nous avons une inflation moyenne de 14 % en 2022, il serait difficile que des facteurs similaires n'affectent pas également les prix de l'immobilier. Que pouvons-nous y faire? Ralentir ce processus. Et nous avons franchi une étape importante avec un nombre record d'appartements construits l'année dernière - 237 000. Cela devrait faire en sorte qu'avec une telle offre, les prix se stabilisent. _Mais surtout, l'exode des travailleurs d'Ukraine et les prix de l'énergie ont conduit au maintien de cette tendance à la hausse des prix" explique Waldemar Buda, Ministre du Développement économique et de la Technologie.

La hausse des prix, non seulement sur le marché du logement mais aussi dans les secteurs de l'alimentation et des services de base, va rarement de pair avec l'augmentation des salaires en Pologne. Après des mois de hausse, il devient de plus en plus difficile pour beaucoup de joindre les deux bouts.