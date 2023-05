Les forces serbes déployées à la frontière du Kosovo, au lendemain d'affrontements

Par euronews

Les tensions montent à la frontière du Kosovo, au lendemain de heurts entre la communauté serbes et les élus albanais de la région.

Les troupes serbes à la frontière du Kosovo ont été placées en état d'alerte. Vendredi, des affrontements ont eu lieu entre la police kosovare et les Serbes du Kosovo, ils ont fait plus d'une douzaine de blessés. Les Serbes, majoritaires dans le nord du Kosovo, avaient tenté d'empêcher les maires albanais nouvellement élus de prendre leurs fonctions plus tôt dans la journée.

Milos Vucevic, le ministre serbe de la Défense, en a appelé à la KFOR : "L'armée de Serbie est bien sûr en contact avec la KFOR et nous attendons de la KFOR qu'elle soit beaucoup plus impliquée sur le terrain, qu'elle garantisse la sécurité, la liberté, les droits de l'Homme, à ses citoyens qui vivent sur le territoire de la province, afin qu'ils ne soit pas divisés, qu'ils soient Serbes ou Albanais ou d'une autre nation."

Des élections boycottées par les Serbes du Kosovo

La police kosovare a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser la foule et permettre aux nouveaux fonctionnaires d'entrer dans les bureaux. Les élections anticipées du mois dernier ont été largement boycottées par la communauté serbe, seuls quelques 1.500 électeurs, sur environ 45.000 inscrits, y ont pris part. Seuls des représentants de l'ethnie albanaise ou d'autres minorités plus petites ont été élus aux postes de maires et dans les assemblées. Ces édiles ont été désignés à l'issue des élections locales organisées par les autorités kosovares le 23 avril dans quatre municipalités.