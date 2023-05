Les légendes du judo triomphent en Haute-Autriche

Par Euronews

Le double champion olympique Lukáš Krpálek a remporté l'or dans la catégorie des +100kg, l'ancienne championne du monde Anna-Maria Wagner a dominé les -78kg.

Le troisième et dernier jour du Grand Prix de judo en Haute-Autriche s'annonçait riche en émotions... La foule locale a chaleureusement acceuilli les médaillés olympiques Michaela Polleres et Shamil Borchasvili, qui ont même accepté une discussion avant le début du tournoi.

Deux vétérans des -90 kg ont disputé la première finale de la journée. Malgré un désaccord initial sur le score, Krisztián Tóth et Axel Clerget, ont montré respect et amitié tout au long du match... Deux valeurs clés du judo. C'est la députée Agnes Sirkka Prammer qui a remis les médailles.

Chez les moins de 78 kg, l'heure est à la revanche. L'ancienne championne du monde, l'Allemande Anna-Maria Wagner a contré l'attaque de Madeleine Malonga et obtenu un maintien pour la médaille d'or... Une célébration qu'elle a partagé avec ses fans locaux. Elle a reçu sa médaille des mains de la superviseure de l'arbitrage de la FIJ, Tina Trstenjak.

"Beaucoup de gens de mon pays sont venus, et mes parents étaient également là. Une belle foule et lors de la finale, j'ai entendu des applaudissements pour moi, donc c'était vraiment cool" a commenté sa victoire Anna-Maria Wagner.

Le Brésilien Leonardo Goncalves était au top de sa forme toute la journée, et son attaque ultra-rapide en finale contre l'Allemand Louis Mai lui a valu la médaille d'or des -100 kg. Une excellente occasion pour les fans locaux d'obtenir l'autographe d'une star montante du judo. Il a reçu sa médaille par le superviseur de l'arbitrage de la FIJ, Bukhbat Mashbat.

Chez les plus de 78 kg, Takahashi Ruri a remporté l'or, avec un passage rapide sur le tatami. Les médailles ont été remises par le superviseur de l'arbitrage de la FIJ, M. Giuseppe Maddaloni.

Le double champion olympique Lukáš Krpálek était de retour chez les plus de 100 kg, après n'avoir concouru qu'à -100 kg il y a 2 semaines aux Championnats du monde. Il a remporté une médaille d'or tactique, puis a rencontré les fans locaux. "J'aime le peuple autrichien, l'atmosphère autrichienne, et aussi la ligue autrichienne. C'est pourquoi je viens ici, et participe à cette compétition. Parce que j'aime toutes les compétitions qui se déroulent en Autriche" a commenté sa victoire Lukáš Krpálek.

Les médailles ont été remises par le directeur des arbitres en chef de la FIJ, Armen Bagdasarov.

Les supporters autrichiens avaient soif de médailles, et l'équipe locale n'a pas déçu. Sous les hola de la foule, Thomas Scharfetter a conclu ce premier événement incroyablement réussi pour le judo autrichien et la région de la Haute-Autriche. Des scènes de joie, d'acclamations et d'adulations, résonnant jusque dans les montagnes toutes proches.