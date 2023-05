Le Japon remporte l'or des épreuves par équipes mixtes à Doha

Par Euronews

Le Japon a battu la France aux Championnats par équipes mixtes, et remporté l'or lors de la dixième journée des Championnats du monde de Doha 2023.

C'est un des évènements les plus attendus des Championnats du Monde de Judo, à Doha au Qatar. Les fans passionnés se sont rendu en masse à l'ABHA Arena pour une dixième journée électrique - celles des épreuves par équipe mixte.

Toute la semaine, la compétition était passionant, avec des démonstrations incroyables de la culture locale ainsi que des vraies valeurs du judo. La FIJ a également soutenu une équipe de réfugiés pour l'événement.

Les championnats par équipes mixtes ont vu les géants du judo japonais en finale, et depuis 2018, ils affrontent régulièrement les champions français. Avec une fiche de 4-0 à Doha, qui remportera la médaille d'or aujourd'hui ?

Le Japon a conservé la première place et malgré de puissants adversaires, il a quand même fait son chemin dans le match pour la médaille d'or.

La France était déterminée. Les judokas de cette équipe brillante ont travaillé dur tout au long des préliminaires et ont assuré leur place dans une finale de rêve avec le Japon. Pourront-ils remporter le titre ?

Dans la finale, la France a pris une avance rapide - Joan-Benjamin Gaba a marqué un énorme ippon contre Soichi Hashimoto pour le plus grand plaisir de la foule, et Margaux Pinot a forcé la championne du monde Saki Niizoe à lâcher sa prise. La France a maintenant 2 points d'avance.

Le Japonais Goki Tajima a marqué un waza-ari phénoménal, gardant les espoirs de son équipe en vie, et la foule en extase.

La judoka française Margaux Pinot face à la Japonaise Niizoe Saki AFP

Coralie Hayme a de nouveau fait grimper le score pour la France. Mais Saito Tatsuru a ensuite fait de même pour le Japon.

Sarah-Leonie Cysique a commencé son combat avec un premier waza-ari, et alors que tout le monde était persuadé que la médaille d'or partait en France, Haruka Funakubo en a décidé autrement. Elle a tenu Cysique au sol pour égaliser à 3 - 3.

Le tirage au sort allait sceller le sort des deux finalistes. Margaux Pinot contre Niizoe Saki pour le titre mondial par équipes mixtes. En plein Golden Score, une victoire tactique a permis à l'équipe japonaise de s'emparer de l'or.

Le Président du Comité Olympique du Qatar, le Cheikh Joaan Al Thani a décerné le trophée d'or. Le Président de la FIJ, Marius Vizer, a décerné les médailles d'or.

Niizoe Saki a déclaré : "lorsque nous avons tiré les catégories, je savais que ce serait -70 kg, alors j'étais prête."

Une compétition pleine d'amitié, d'honneur et de respect. L'épreuve par équipes mixtes ne fonctionnerait pas sans les valeurs du judo.

Les Championnats du Monde de Judo 2023 se sont terminés de manière palpitante à Doha, au Qatar. Ce fut un grand honneur pour la FIJ d'accueillir cet événement dans l'un des pays les plus innovants au monde, pleinement engagé dans des réformes économiques, sociales, sportives et culturelles !

Cette semaine a été remplie de moments historiques et de démonstrations inoubliables d'habileté et d'émotion. L'hospitalité exceptionnelle du Qatar et son soutien indéfectible ont fait de ces Championnats du monde un véritable succès retentissant.