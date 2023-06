Football : Karim Benzema poursuit sa carrière en Arabie saoudite

Par Euronews avec AFP

L'attaquant français s'est engagé pour trois saison avec Al-Ittihad, selon une source interne au club saoudien citée par l'AFP.

Le Ballon d'Or français Karim Benzema, en partance du Real Madrid, s'est engagé pour trois ans avec le club saoudien d**'Al-Ittihad**, basé à Jeddah.

"Benzema a signé un contrat pour son transfert à Al-Ittihad, pour une période de trois ans", a précisé une source interne au club saoudien cité par l'Agence France Presse. Le Français de 35 ans a joué son dernier match avec le Real dimanche après 14 saisons passées au sein du club madrilène.

L'attaquant français rejoint en Arabie saoudite son ex-coéquipier portugais du Real, Cristiano Ronaldo, qui avait signé en début d'année un contrat de deux ans et demi avec Al-Nassr pour un salaire astronomique de plus de 200 millions d'euros par an.

L'Argentin Lionel Messi, en fin de contrat avec le PSG, est également convoité par l'Arabie saoudite, mais semble privilégier un retour au FC Barcelone.