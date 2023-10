Karim Benzema devrait être déchu de sa nationalité française, selon une sénatrice française

Par Euronews

Cette déclaration intervient après que le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé, dans une interview télévisée, que Karim Benzema était "notoirement lié aux Frères musulmans".

Une personnalité politique française souhaite que le footballeur vedette, Karim Benzema, soit déchu de sa nationalité et de ses récompenses, en raison de ses liens supposés avec les Frères musulmans.

**Gérald Darmanin**a affirmé, lors d'une interview télévisée cette semaine, que Karim Benzema était "notoirement lié aux Frères musulmans, nous le savons tous".

L'équipe juridique du footballeur a démenti cette accusation, la qualifiant de "fausse" dans une déclaration aux médias français.

Cela n'a pas empêché Valérie Boyer, sénatrice française et vice-présidente du parti conservateur "Les Républicains", de demander aux autorités de révoquer le passeport français de Karim Benzema.

Valérie Boyer a annoncé que la première sanction serait de retirer le Ballon d'Or qu'il a remporté en 2022, à titre de "sanction symbolique", puis de lui retirer la nationalité française.

Karim Benzema possède actuellement la double nationalité algérienne et française, joue pour l'équipe nationale française et évolue en club en Arabie saoudite.

Les "Frères Musulmans", une organisation politique sociale et islamique

Les Frères musulmans sont une organisation politique et sociale islamique internationale qui a pour but d'apporter les valeurs et les principes islamiques aux gouvernements et aux sociétés civiles. Elle a suscité la controverse en raison de ses liens avec des groupes jugés extrémistes par certains.

Les Frères musulmans sont considérés comme une organisation terroriste en Arabie saoudite.

La déclaration complète de Valérie Boyer semble avoir été supprimée des réseaux sociaux, mais elle a été sauvegardée par d'autres utilisateurs sur X, anciennement Twitter.

Une mise à jour du compte officiel de Valérie Boyer réaffirme sa volonté de déchoir Karim Benzema de son titre de footballeur et de sa nationalité française.

Karim Benzema, 35 ans, originaire de Lyon, a rejoint le club saoudien "Al-Ittihad" pour un montant estimé à 200 millions d'euros au début de l'année 2023. Il a précédemment joué pour le Real Madrid et Lyon.

Sa carrière professionnelle a été entachée de scandales, notamment en 2010, lorsqu'il a été inculpé par des procureurs pour avoir eu des relations sexuelles avec une prostituée mineure.

En 2014, cette affaire a été abandonnée lorsque le juge a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves que Karim Benzema savait que la jeune fille était mineure.

En 2015, Karim Benzema a été arrêté par la police qui l'accusait de faire chanter un autre joueur international français au sujet d'une sex-tape enregistrée sur un téléphone portable.

Il a été reconnu coupable en 2021 et a été condamné à une peine avec sursis et à une amende.