Le succès de Chalki : un exemple concret de solutions énergétiques responsables pour les îles

Par Borjan Jovanovski

Au cœur de la Grèce, sur l'île de Chalki, une révolution énergétique est en marche.

Cette petite île de 250 habitants, située dans le sud-est du pays, est devenue un exemple inspirant de transition vers une économie sociale et solidaire grâce au projet GR-eco Islands. Avec son parc solaire produisant 1,8 gigawatt d'électricité par an, Chalki prouve que la durabilité et le progrès économique peuvent aller de pair.

Un projet porté par des investissements français et grecs

Soutenu par plusieurs entreprises françaises et grecques, le projet GR-eco Islands a été lancé en 2021 dans le but de promouvoir une économie respectueuse de l'environnement et bénéfique pour la communauté locale.

Vassilis Zafiropoulos, développeur du projet "Akuo", souligne : "Le projet devrait permettre de réduire l'empreinte carbone de plus de 2500 tonnes, ce qui équivaut à l'émission de 617 voitures. Dans le même temps, 260 000 euros ont été économisés pour la production d'énergie verte, un montant suffisant pour couvrir les frais de plus de 200 familles vivant sur l'île."

Des factures d'électricité réduites à zéro pour les ménages

Une des réussites les plus marquantes du projet est la réduction drastique des coûts énergétiques pour les habitants de Chalki. Les ménages de l'île bénéficient désormais d'une facture d'électricité s'élevant à zéro euro. Cette mesure a apporté un soulagement financier considérable pour les familles de Chalki, leur permettant de réallouer leurs ressources vers d'autres besoins essentiels.

Les entreprises ont vu leur facture s'alléger considérablement. Lambros Markakis, un commerçant de l'île, confie : "Ma dernière facture s'élève à 1500 euros. La différence est considérable, puisque avant, ma facture s'élevait à 8000 euros par an."

Vers une mobilité électrique et une connectivité 5G sans précédent

Le projet GR-eco Islands ne se limite pas seulement à la production d'énergie solaire. Il a également révolutionné la mobilité sur l'île en offrant gratuitement de l'électricité aux véhicules circulant à Chalki. Les habitants peuvent désormais recharger leurs véhicules électriques sans frais supplémentaires, encourageant ainsi l'adoption de véhicules propres et la réduction de la pollution atmosphérique.

De plus, grâce à l'initiative visionnaire de GR-eco Islands, Chalki a bénéficié de l'introduction du réseau 5G, ouvrant de nouvelles perspectives en matière de santé et d'éducation. La télémédecine et la télé-éducation sont désormais accessibles, améliorant considérablement la qualité de vie de la population locale.

Un modèle pour les îles grecques et au-delà

Le succès du projet GR-eco Islands à Chalki en fait désormais un exemple à suivre pour les nombreuses autres îles de Grèce. Le gouvernement grec, inspiré par cette initiative, a obtenu un financement d'un milliard d'euros de l'Union européenne pour étendre le concept Gr Eco dans les autres îles du pays.

Evangelos Fragakakis, maire de Chalki, souligne : "Le gouvernement grec prend Chalki pour exemple. Si je me souviens bien, le gouvernement a obtenu un financement d'un milliard d'euro de l'Union européenne pour développer le concept de GR-eco Islands dans les autres îles du pays."

"Chalki, cette petite communauté du sud de l'Europe, est ravie de partager sa propre expérience, mais aussi de découvrir des initiatives similaires venues d'ailleurs, qui pourraient enrichir cette aventure dans le domaine de la démocratie énergétique et des nouvelles technologies", rapporte Borjan Jovanovski, reporter pour Euronews.

Avant notre départ, le maire se préparait à accueillir une importante délégation de Corée du Sud, qui souhaite transposer l'exemple de Chalki dans ses îles.

Le projet GR-eco Islands continue d'inspirer et d'ouvrir la voie vers un avenir plus durable, non seulement pour Chalki, mais pour toutes les îles en quête de solutions énergétiques responsables.