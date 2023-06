Les travailleuses du sexe italiennes se battent pour la dépénalisation

Pour la première fois en près de 20 ans, des travailleuses du sexe en Italie se sont réunies dans la ville de Bologne pour discuter de la manière dont la législation sur le travail du sexe dans le pays affecte leur vie quotidienne.

Maria Pia Covre, mieux connue sous le nom de Pia, a passé quatre décennies à travailler comme professionnelle du sexe en Italie et presque autant d'années à plaider pour de meilleurs droits pour elle-même et ses collègues dans un pays où, selon elle, la stigmatisation contre la profession est encore très forte.

Ce mois-ci, Maria Pia Covre faisait partie des nombreuses travailleuses du sexe réunies dans la ville de Bologne pour discuter de la façon dont la législation italienne sur la prostitution affecte leur vie quotidienne. Il s'agissait du premier événement de ce type organisé en Italie depuis près de 20 ans, symboliquement organisé pour coïncider avec la journée internationale des travailleuses du sexe - la date commémorant l'occupation d'une église à Lyon par une centaine de travailleuses du sexe en 1975 appelant à de meilleures conditions de travail.

L'événement de cette année, qui faisait suite à une marche dans les rues de Bologne, a réuni des groupes, des associations et des travailleurs du sexe individuels lassés de l'approche juridictionnelle que le pays a à leur égard, fondamentalement hostile depuis 1958, lorsque l'Italie a fermé ses "maisons fermées", également appelées "maisons de tolérance".

Ces "maisons", qui ont été introduites à la fin des années 1800, permettaient aux travailleuses du sexe de rencontrer leurs clients dans l'espace sûr d'une maison, qui était également leur lieu de travail désigné.

La marche de soutien aux travailleuses du sexe à Bologne le 2 juin 2023 @Danimale_sciolto

Depuis, les travailleuses du sexe en Italie ont été contraintes à travailler dans la rue, où les conditions sont souvent dangereuses. Selon les données de 2019 d'un groupe étudiant la traite des êtres humains et le trafic sexuel en Italie et le travail du sexe, la plupart des travailleuses du sexe du pays dans la rue la nuit sont, 79,4%, des femmes. Bon nombre d'entre elles, 19,6 %, sont des femmes trans, l'un des groupes les plus vulnérables à la violence sexiste.

En même temps que l'Italie a décidé de fermer les "foyers fermés" avec la loi Merlin de 1958, le pays a également introduit les délits d'exploitation et de complicité avec la prostitution - ce qui signifie que tout tiers qui n'est pas un travailleur du sexe ou leur le client peut être poursuivi s'il est découvert qu'il est impliqué dans le profit de la prostitution.

Cette loi peut être utilisée de façon positive lorsqu'elle vise à lutter contre le trafic et l'exploitation à des fins sexuelles, mais elle pose de nombreux problèmes aux travailleuses du sexe. Un propriétaire louant son appartement à une travailleuse du sexe, par exemple, pourrait être condamné à plusieurs années de prison s'il était découvert qu'il connaissait le métier de son locataire.

Alors que le travail du sexe est resté techniquement légal pendant des décennies en Italie, les professionnel.le.s du sexe se plaignent qu'il est de facto criminalisé en raison de la législation qui criminalise l'implication de tiers.

"Il s'agit d'une répression systématique du travail du sexe mise en œuvre par la création de délits en tant que complicité de prostitution", a déclaré Maria Pia Covre à Euronews. "Cela signifie que les gens ne peuvent pas travailler à l'intérieur d'une maison, et s'ils travaillent dans la rue, ils occupent illégalement des terres publiques."

La solution? Ne pas légaliser, mais dépénaliser le travail du sexe

Les travailleuses du sexe réunies à Bologne ne demandent pas le rétablissement des "foyers fermés", mais plutôt quela législation sur le travail du sexe, qui punit les tiers, soit éliminée, et que les travailleurs du sexe aient les mêmes droits que n'importe quel autre travailleur du pays.

"Notre demande est de dépénaliser le travail du sexe", a déclaré Maria Pia Covre. "Les travailleuses du sexe sont déjà punies par la législation. Si vous ajoutez le fait que les personnes les plus vulnérables peuvent être des travailleuses du sexe, comme les migrants, les réfugiés ou les personnes trans, la situation devient insupportablement difficile."

Les travailleurs du sexe italiens demandent également que la stigmatisation autour de la profession soit éradiquée et que la profession soit normalisée et devienne socialement respectable - afin qu'ils puissent payer des impôts, louer une maison ou porter plainte à la police s'ils sont agressé au travail sans crainte d'être rabaissé ou moqué.

"Faire tomber la stigmatisation signifie éduquer les gens sur nos vies et changer le récit autour du travail du sexe, qui n'est pas le nôtre. Ce sont des victimes qui sont exploitées pour le travail du sexe, mais il y en a aussi beaucoup qui décident de faire du travail du sexe librement", a déclaré Maria Pia Covre.

"Le problème des travailleuses du sexe, c'est que nous sommes souvent considérées comme des 'autres', quelqu'un à traiter comme s'il était dangereux, différent", a déclaré à EuronewsElettra Arazatah, une travailleuse du sexe italienne vivant à Londres.

"Dans notre société, la perception des travailleuses du sexe évolue, nous normalisons lentement le sexe, mais nous sommes encore très loin de ce que nous voulons. Les travailleuses du sexe sont encore considérées comme des victimes à sauver ou des criminelles à maîtriser. Pas des individus autonomes", a-t-elle ajouté.

"Nous faisons la queue à côté de vous au supermarché, à la poste, à l'extérieur de l'école pour aller chercher nos enfants ; vous ne les connaissez peut-être pas, mais il y a certainement une travailleuse du sexe dans votre réseau d'amis et de connaissances", a déclaré Elettra Arazatah. "Nous faisons partie intégrante de la société."

La loi existante autour de la prostitution, selon Elettra Arazatah, isole les travailleuses du sexe et les empêche de créer un réseau de solidarité ou une coopérative où elles peuvent s'occuper les unes des autres.

Des manifestants tiennent des parapluies rouges disant "Le travail du sexe, c'est du travail" lors d'une marche le 2 juin _eva.nescente_photo/Margherita Marcacci

Le modèle belge

Dans certains pays d'Europe, comme les Pays-Bas et l'Allemagne, le travail du sexe est légalisé, ce qui signifie qu'un ensemble de règles spécifiques a été créé autour de la vente et de l'achat de travail du sexe.

Bien que cela offre une grande protection aux travailleuses du sexe d'un point de vue institutionnel, il le fait avec un degré de formalité qui pourrait rendre le travail inaccessible pour beaucoup, selon les travailleuses du sexe, avec de graves conséquences. Tout ce qui se passe en dehors de ces règles est considéré comme enfreignant la loi et est passible d'arrestation.

Ce que les travailleurs du sexe en Italie demandent au gouvernement, c'est que le pays suive les traces de la Belgique, qui a récemment décriminalisé le travail du sexe. Selon ce modèle, les adultes consentants peuvent acheter ou vendre des services sexuels sans commettre de crime, tandis que les lois contre la traite, la violence, le viol et le travail sexuel impliquant des mineurs restent en place.

La Nouvelle-Zélande a également complètement décriminalisé le travail du sexe des adultes en 2003 avec l'adoption de la Prostitution Reform Act (PRA). Cinq ans après la mise en œuvre de la loi, un rapport du gouvernement a conclu que la PRA avait été efficace "dans la réalisation de son objectif, et le Comité est convaincu que la grande majorité des personnes impliquées dans l'industrie du sexe sont mieux loties sous la PRA qu'elles ne l'étaient auparavant."

La loi a permis de déplacer l'attention des forces de l'ordre sur la protection des travailleuses du sexe plutôt que sur leur criminalisation, en les protégeant de l'exploitation par les criminels et de la violence.