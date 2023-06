Par Euronews

Après l'éruption du volcan hawaïen "Kilauea", les experts alertent sur la libération d'une brume, qui peut être à l'origine de difficultés respiratoires.

C’est l’un des volcans les plus actifs de la planète. Situé dans l’archipel américain d’Hawaï, le volcan Kilauea est entré en éruption ce mercredi. Des fissures sont apparues au centre du volcan, que les vulcanologues ont qualifié de "d'éruption dynamique".

L'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS) a mis en garde contre les niveaux de gaz volcaniques élevés, responsables d’une brume dont la propagation autour du volcan pourrait causer des difficultés respiratoires aux personnes et aux animaux.

Cette image fournie par l'US Geological Survey (USGS) le 7 juin 2023 montre le Kilauea en éruption depuis le cratère du sommet Halemaumau. -/AFP

Le dioxyde de soufre libéré par le volcan "va avoir une réaction dans l'atmosphère et créer une brume visible, dite vog (smog volcanique)", ont expliqué les experts, qui ont également alerté sur les très fins filaments de lave durcie noire produits par le Kilauea, qui peuvent irriter la peau et provoquer des problèmes oculaires.

Le Kilauea, un volcan dit "bouclier" car il est plat, est plus petit mais bien plus actif que le Mauna Loa. En éruption quasi sans discontinuité entre 1983 et 2019, c'est l'un des six volcans actifs de l'archipel hawaïen.