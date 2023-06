Canada : l'aide étrangère s'organise face aux incendies gigantesques

Par Euronews

Les incendies gigantesques qui frappent le Canada se ressentent aux États-Unis, notamment à New York.

Réfugiés dans des gymnases, dans l'attente. Plus de 20 000 personnes ont été évacuées de leurs domiciles au Canada, en proie à des incendies gigantesques.

Depuis le début du mois, 150 feux sont actifs rien qu'au Québec, et plus de 400 sur l'ensemble du pays. En cause, des conditions climatiques chaudes et sèches, qui devraient persister jusqu'à la fin de l'été.

Dans l'urgence, le Canada a fait appel à des centaines de pompiers étrangers venus d'une vingtaine de pays, dont l'Australie, les Etats-Unis et l'Afrique du Sud. 300 soldats du feu vont être envoyés de France, d'Espagne et du Portugal.

La fumée étouffe le pays voisin, les États-Unis, où des alertes ont été émises face à une qualité de l'air dégradée, notamment à Washington et New York.

Ce jeudi, les écoles ont été fermées dans certaines villes, et des événements sportifs ont été annulés, et le transport aérien a été perturbé.

Pour le président américain Joe Biden ces incendies sonnent comme un "rappel brutal des conséquences du changement climatique". Depuis janvier, les flammes ont consumé 3,8 millions d'hectares de forêt au Canada.